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20.06.2019
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TMMOB’dan çağrı: Seçimde tüm üyelerimiz sandık başına

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, tüm üyelerine çağrı yaparak, “23 Haziran’da oy kullanalım, sandıklara ve demokrasiye sahip çıkalım” dedi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 23 Haziran’da yeniden gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili tüm üyelerini oy kullanarak demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı.

31 Mart’ta ve sonrasında yaşananların demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Koramaz, şunları söyledi:

“Seçme, seçilme hakkı ve seçim süreçlerinin demokratik bir şekilde işletilmesi yurttaşların siyasete katılımının en temel unsurudur. Cumhuriyetimizin bu en önemli kazanımının elimizden alınması demokrasiye vurulan en büyük darbedir. Bu açıdan 23 Haziran seçimleri sadece bir oylama değil, demokrasiye ve Cumhuriyet’e sahip çıkma sorumluluğu haline dönüşmüştür. Demokrasinin büyük bir yara aldığı bu süreçte tüm üyelerimizi ve halkımızı demokrasiye ve hukuka sahip çıkmaya çağırıyoruz. 23 Haziran’da oy kullanalım, sandıklara ve demokrasiye sahip çıkalım.”

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