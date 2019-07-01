TMMOB’dan Mansur Yavaş’a Kent Konseyi çağrısı

TMMOB, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Kent Konseyi çağrısı yaptı. 29 Haziran’da yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu’na TMMOB’a bağlı tüm odaların davet edilmesi gerekirken yalnızca Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’nın davet edilmesi üzerine TMMOB adına Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, Mansur Yavaş’a çağrıda bulundu.

“Kent Konseyi Genel Kurulu’nun 29 Haziran 2019 tarihinde yapıldığını ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun da oluştuğunu basından öğrenmiş bulunuyoruz” diyen Topçu, “Kent konseylerinin çalışma ve usul ve esasları, 08.10.2006 tarih, 26313 sayılı resmi gazete’de yayımlanan “kent konseyi yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin kent konseyi üyeliği ile ilgili 8’nci maddesinin “f’ bendi uyarınca “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri…” konsey üyesidirler” hatırlatmasında bulundu.

TMMOB’un çağrı metninin devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Yönetmelikteki bu açık hükme rağmen birliğimize bağlı odalardan yalnızca şehir plancıları odası ve peyzaj mimarları odası genel kurula davet edilmiş diğer odalarımıza genel kurula katılımı yönünde herhangi bir davette bulunulmamıştır

TMMOB’ne bağlı diğer odaların yönetmeliğe aykırı bir şekilde genel kurula davet edilmemesi nedeniyle davetli iki odamız da genel kurula temsilci göndermemiştir. Dolayısıyla TMMOB olarak gerek genel kurulda ele alınan konulara gerekse de yürütme kurulu’nun teşkiline dair herhangi bir katkı da bulunulamamıştır.

Malumunuz olduğu üzere kente yönelik; imar, planlama, çevre, ulaşım, trafik, tarım, doğalgaz, enerji, iletişim, altyapı, gıda güvenliği, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yangın, deprem, sel, taşkın vb. afet yönetimi ve birçok konu mühendis, mimar ve şehir plancılarının hizmet uygulama alanlarına girmektedir. Bu konularda TMMOB ve bağlı odaları her yıl onlarca etkinlik düzenlemekte, onlarca rapor yayınlamaktadır. Bu hizmetler kent konseylerinin kuruluş amaç ve görevleriyle bir bütün olarak değerlendirildiğinde TMMOB’ne bağlı odalarının temsil edilmediği bir kent konseyi oluşumu katılımcılığı asgari ölçüde bile içinde barındırmayacak ve işlevsel olamayacaktır.

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Yukarıda belirtilen yanlış uygulamanın giderilmesi ve kent konseyi genel kurulu’nun yönetmeliğin “8-f’ maddesindeki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla yenilenmesi için gereğini bilgilerinize sunarız. “