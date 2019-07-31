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01.08.2019
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TMMOB’dan Su ve Vicdan Nöbetine destek

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Çanakkale’de doğaya ve su havzalarına sahip çıkmak için sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ni selamladıklarını belirtti

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından doğa katliamının yapıldığı Çanakkale’de çevre gönüllüleri ve yöre halkı tarafından başlatılan “Su ve Vicdan Nöbeti” sürüyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ”Hiçbir maden, doğadan ve insan hayatından daha değerli değildir” diyerek, doğaya ve su havzalarına sahip çıkmak için sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ni selamladıklarını belirtti.

Nöbete ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Koramaz, şunları kaydetti:

“Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından işletilen maden havzası için ÇED raporunda öngörülenden çok daha fazla ağaç kesilmiş ve geniş bir orman arazisi ortadan kaldırılmıştır.

Madenden çıkartılan altının ayrıştırılmasında kullanılacak siyanür bölgenin doğası, canlı varlığı ve su kaynakları açısından risk durumundadır. Madenin bulunduğu tepe, Çanakkale’nin tek su kaynağı durumundaki Atikhisar Barajı havzasında yer almaktadır. Bu baraja herhangi biçimde siyanür bulaşması, insan sağlığı açısından öngörülemez sonuçlar doğurabilir.

TMMOB örgütlülüğü olarak, yöre halkı ve çevre örgütlerinin birlikte yürüttüğü ‘Su ve Vicdan Nöbeti’nin yanındayız. Doğamızın katledilmesine, madenlerimizin yağmalanmasına, doğal hayatın ve insan yaşamının hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz.”

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