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15.06.2019
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TMMOB’dan yerel kadın kurultayını hedef gösteren gericilere tepki

birgun.net birgun.net

Mardin’de gerçekleştirilecek olan TMMOB Yerel Kadın Kurultayının gerici basın yayın organları tarafından hedef gösterilmesine TMMOB tepki gösterdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 15 Haziran 2019 tarihinde konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

“Bu gerici ve saldırgan tutum, ülkemizdeki kadınların uğradığı ayrımcılığın ve tehdidin boyutlarını göstermesi açısından da önemlidir” diyen Koramaz, şunları söyledi:

GERİCİ YALANLARA VE SALDIRGANLIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Ülkemizdeki kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki ve toplumsal yaşamda karşı karşıya kaldıkları cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri temelinde yaşanan sorunlara çözüm aramak için 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen TMMOB Kadın Kurultaylarının altıncısı 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Kurultaya hazırlık amacıyla farklı illerde bulundan TMMOB İl Koordinasyon Kurullarımız tarafından yerel kurultayların toplanarak, ülke çapındaki tüm kadın meslektaşlarımızın sürece aktif katılımı amaçlanmıştır. Bu doğrultuda içinde bulunduğumuz ay içerisinde ESKİŞEHİR, MARDİN, TRABZON, DİYARBAKIR, BURSA, KOCAELİ, VAN ve İSTANBUL’DA TMMOB Kadın Yerel Kurultaylarının toplanmasına karar verilmiştir. Yerel kurultayların içeriği, kadınların ekonomik, sosyal, siyasal ve gündelik yaşam içerisinde karşı karşıya kaldıkları sömürü, eşitsizlik ve ayrımcılığın farklı biçimleri esas alınarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini giderici öneriler geliştirebilmek hedefiyle İl Koordinasyon Kurullarımız tarafından belirlenmiştir.

TMMOB üyesi kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu değerli çalışması, son yıllarda iktidardan aldıkları cesaretle giderek hoyratlaşan bazı gerici odakların hedefi olmuştur. 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mardin Yerel Kadın Kurultayımıza ilişkin gerici odakların sahibi oldukları yerel ve ulusal basında çıkan haberlerde, sadece Birliğimiz değil, tüm kadınlar ve farklı cinsiyet kimlikleri kin ve nefret duygularıyla hedef gösterilmiştir.

Haberlerde yer alan asılsız bilgilerle toplumu kışkırtmaya yönelik bu gerici yaklaşımı kınıyoruz. Bu gerici ve saldırgan tutum, ülkemizdeki kadınların uğradığı ayrımcılığın ve tehdidin boyutlarını göstermesi açısından da önemlidir. Bu saldırgan tutumlar ve yalan haberler, kadınların eşitliği ve özgürlüğü için verdiğimiz mücadelede bizleri yıldırmaktan çok, motive etmektedir. Yalan haberlerle etkinliğimizi, kadınları ve TMMOB’yi hedef alan kurum ve kişiler hakkında hukuki girişimleri başlatmış bulunuyoruz.

Sınıfsız, sömürüsüz, eşit ve özgür bir ülkede ve dünyada yaşamak için mücadele eden tüm kadınları selamlıyor, İl Koordinasyon Kurullarımız tarafından yapılan Yerel Kadın Kurultaylarımızın başarılı biçimde geçmesi için çaba gösteren tüm kadın meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz.

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