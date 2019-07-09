28.9 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Toker davasında ihale evrakı incelenecek

Toker davasında ihale evrakı incelenecek

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Gazeteci Çiğdem Toker’in “Tasarruf istiyorsanız metro ihalelerine bakın” başlıklı yazısı nedeniyle açılan 1.5 milyon TL’lik  tazminat davası, davacının ihale evrakını inceleme talebiyle 17 Ekim’e ertelendi.

Gazeteci-Yazar Çiğdem Toker’in “Tasarruf istiyorsanız metro ihalelerine bakın” başlıklı yazısı nedeniyle Bayburt Grubu’nun açtığı 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası Ankara 16’ncı Asliye Mahkemesi’nde görüldü.

Bayburt Grubu bünyesindeki Şenbay Madencilik A.Ş.’nin 1.5 milyon lira manevi tazminat talebiyle açtığı davada, Toker’in yazısına konu olan ihale evrakı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan mahkemeye sunuldu.

Davacının, ihale evrakının inceleme talebi doğrultusunda dava 17 Ekim’e ertelendi.

İlginizi çekebilir:  Gazeteci Toker yargılanacak

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,210AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Toker davasında ihale evrakı incelenecek

BİRGÜN ANKARA -
Gazeteci Çiğdem Toker’in "Tasarruf istiyorsanız metro ihalelerine bakın" başlıklı yazısı nedeniyle açılan...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
AKP’den Ali Babacan’ın istifasına ilişkin açıklama
Devamını Oku

CHP’li Tanal’dan Cübbeli’ye ‘kertenkele’ tepkisi

birgun.net -
'Cübbeli Ahmet Hoca' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün “Kertenkeleyi bir vuruşta öldürene...
Devamını Oku

Çocuklar için mavi kurdele tak

birgun.net -
Gizem Görkem AydınUluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele...
Devamını Oku

Aşık Veysel’de ustalar geçidi

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında başlattığı bu yıl ikincisi düzenlenen 'Aşık Veysel...
Devamını Oku

Fransa ülke dışına uçuşlara ‘ekoloji vergisi’ getirecek

birgun.net -
Fransa Ulaştırma Bakanlığı, ülke dışına yapılacak uçuşlara "ekoloji vergisi" getirileceğini açıkladı.
Devamını Oku

Çiğli Belediyesi çalışanları ayda bir gün evcil hayvanlarını işe götürüyor

birgun.net -
Çiğli Belediyesi çalışanları vatandaşta hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla her ayın ilk cuma...
Devamını Oku

İran’da Bitcoin yasağı: Yoğun elektrik tüketimine neden oluyor

birgun.net -
İran, kripto para birimi Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı.
Devamını Oku

Metropolis Antik Kenti’ne Torbalı Belediyesi’nden destek

BİRGÜN İZMİR -
Torbalı Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca...
Devamını Oku

Seyidoğlu baklavalarından hamile kadına saldıranlara dava: Bir harf nedeniyle hedef gösterildik

birgun.net -
İstanbul Pendik'te hamile kadının aracını durdurup üstünde zıplayan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi