Toker davasında ihale evrakı incelenecek

Gazeteci Çiğdem Toker’in “Tasarruf istiyorsanız metro ihalelerine bakın” başlıklı yazısı nedeniyle açılan 1.5 milyon TL’lik tazminat davası, davacının ihale evrakını inceleme talebiyle 17 Ekim’e ertelendi.

Gazeteci-Yazar Çiğdem Toker’in “Tasarruf istiyorsanız metro ihalelerine bakın” başlıklı yazısı nedeniyle Bayburt Grubu’nun açtığı 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası Ankara 16’ncı Asliye Mahkemesi’nde görüldü.

Bayburt Grubu bünyesindeki Şenbay Madencilik A.Ş.’nin 1.5 milyon lira manevi tazminat talebiyle açtığı davada, Toker’in yazısına konu olan ihale evrakı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan mahkemeye sunuldu.

Davacının, ihale evrakının inceleme talebi doğrultusunda dava 17 Ekim’e ertelendi.