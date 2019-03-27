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27.03.2019
Anasayfa EKONOMİ TOKİ, 32 ilde 242 arsayı satılığa çıkardı

TOKİ, 32 ilde 242 arsayı satılığa çıkardı

birgun.net birgun.net

TOKİ, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Muğla’nın da aralarında olduğu 32 ilde toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğündeki 242 arsayı satışa sundu.

oplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğünde 242 arsa satışa sunuldu.

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Toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 110 milyon lira olan arsalar açık artırma yöntemiyle satılacak.

Arsaların nitelikleri konut, gelişme konut, ticaret, turizm tesis, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, küçük sanayi sitesi, sanayi ve imarlı arsalar şeklinde belirlendi.

TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda 28 Mart Perşembe günü saat 13.30’da yapılacak müzayede ayrıca “www.emlakyonetim.com.tr” internet sitesinden canlı yayımlanacak.

İSTANBUL

İstanbul’da satışa sunulan arsalar, İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık ve özel eğitim, Büyükçekmece ve Çatalca’da konut, Eyüpsultan’da konut-ticaret, Küçükçekmece’de özel eğitim ve ticaret, Sancaktepe’de akaryakıt, Sultanbeyli ve Tuzla’da konut niteliği taşıyan imarlı arsalardan oluşacak.

ANKARA

Ankara Yenimahalle Yakacık’ta küçük sanayi sitesi, Gölbaşı’nda konut, konut dışı ve kentsel çalışma, Mamak’ta ticaret ve akaryakıt istasyonu, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Ayaş ve Beypazarı’nda konut niteliğinde imarlı arsalar satışa sunulacak.

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Antalya’da satışa sunulacak imarlı arsalar, Kemer Çamyuva’da konut, Konyaaltı Arapsuyu’nda toplu konut, Balıkesir Ayvalık Küçükköy’de konut, Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu’da sanayi ve konut, Elazığ merkezde konut ve ticaret, Kocaeli Dilovası’nda konut, ticaret ve gelişme konut, Gebze’de akaryakıt ve konut dışı kentsel çalışma, Gölcük’te konut dışı kentsel çalışma, Mersin Erdemli’de turistik tesis, Mezitli’de konut, Muğla Bodrum ve Datça’da konut niteliği taşıyacak.

Satışla ilgili detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ve “www.emlakyonetim.com.tr” internet adreslerinden ayrıca 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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