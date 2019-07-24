Topbaş’ın yeğeni Topkapı Sarayı’nda usulsüzce restoran büyütüyor

Topkapı Sarayı’nda bulunan Karakol Restoran’da, ani bir şekilde restoranı büyütme çalışması başlatıldı. Restoranı eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın yeğeni Emre Kocadağ işletiyor.

Turizmgüncel adlı sitede yer alan habere göre, Topkapı Sarayı’nda bulunan ve İstanbul eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın yeğeni Emre Kocadağ’ın “Emirgan Sütiş” ismiyle işlettiği Karakol Restaurant’ta ani bir şekilde büyütme çalışması başlatıldı.

Genişletme çalışmasıyla birlikte Aya İrini’nin önünün inşaat alanına döndüğü ve restoranın 4-5 kat büyütüldüğü belirtildi.

Restoranı genişletme çalışmasının hangi izinle yapıldığının sorulması üzerine yetkililerin, “genişletme çalışması bakanın izni, özel kalemin takibiyle yapılıyor” cevabını verdiği öğrenildi.

