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27.07.2019
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Topbaş’ın yeğeni Topkapı’ya 40 masa daha attı

birgun.net birgun.net

Topkapı Sarayı’ndaki, Emre Kocadağ’ın işlettiği ‘Emirgan Sütiş’ adlı restoranın bahçesi tahta sunta ile büyütüldü. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Bu uygulama geçicidir” dedi.

İstanbul Topkapı Sarayı’nda bulunan ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın yeğeni Emre Kocadağ’ın “Emirgan Sütiş” ismiyle işlettiği Karakol Restoran’ın ‘genişleme’ çalışması dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün yetki alanında bulunan Karakol Restoran’ın bahçesi tahta sundurma ile büyütüldü. Topkapı Sarayı Müzesi’nin kapalı olduğu geçtiğimiz salı günü başlayan çalışmalar jet hızıyla tamamlandı.

Topbaş’ın yeğeni Topkapı Sarayı’nda usulsüzce restoran büyütüyor

“GEREKEN İZİNLER ALINDI”

Sözcü’den Tugay Sadayın haberine göre genişletme çalışmasıyla birlikte Aya İrini’nin önüne doğru yaklaşık 40 masalık alan daha açıldı. Tartışma yaratan genişleme ile ilgili firma yetkilileri ise “Genişletme için ilgili yerlerden gereken izinler alındı” dedi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise söz konusu ‘büyüme’ için yazılı açıklama yaptı. Yönetim, “Topkapı Sarayı Birinci Avlusu’nda yer alan Dış Karakol Binası önünde bir düzenleme çalışması yapılmaktadır. Düzenlemenin amacı namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmaktır. Bu uygulama geçicidir. ‘Topkapı Sarayı Birinci Avlu Çevre Düzenleme Projesi’ uygulanırken kaldırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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