Toprak Günü’nde saldırı

Filistinliler, her yıl 30 Mart’ı hem içeride hem de göç ettikleri diğer ülkelerde ‘Toprak Günü’ olarak anıyor. Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü’nün 43. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Ramallah kentine bağlı El-Mugayir beldesinde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşasına karşı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. İsrail ordusu ise gösteriler öncesinde Gazze sınırına tank ve keskin nişancıların da arasında bulunduğu askeri yığınak yaptı.

En az 200 kişi yaşamını yitirdi



Bu kapsamda bugün abluka altın daki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile İsrail sınırları içinde kalan topraklar ve dünyanın çeşitli başkentleri geniş katılımlı gösterilere hazırlanılıyor. Filistinlilerin geçen yıl Toprak Günü’nde Gazze sınırında başlattıkları Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne yaklaşık bir yıldan bu yana devam ediliyor. Bu gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 200’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.



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Milyonlar sürgünde



Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki mülteci kamplarının yanı sıra başta Suriye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan milyonlarca Filistinli, ülkesine dönmek istiyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) “Evlerine geri dönmeyi ve komşularıyla huzur içinde yaşamayı arzulayan mültecilerin, mümkün olan en yakın zamanda bu arzularını gerçekleştirmelerine izin verilmeli ve geri dönmemeye karar verenlerin arazileri için tazminat ödenmeli” şeklindeki 194 sayılı kararını ise İsrail uygulamayı reddediyor. İsrail parlamentosundaki Filistinli milletvekili Ahmet Teybi’nin aktardığına göre şu anda İsrail toprakları içerisinde bulunan 920 köy ve kasabada Arapların yaşaması yasak.

Teybi, söz konusu 920 köy ve kasabaya yerleşmek isteyenlerin, buranın yöneticisi olan dernek tipi organizasyonlardan onay alması gerektiğini ve bu yapıların da Yahudi olmayanlara onay vermediğini kaydetti.



Toprak günü nedir?



İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü. Binlerce kişiyi yaraladı. İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, İsrail’in Filistin topraklarına el koymasına karşı direnişin sembolü haline geldi ve o gün bu gündür “Filistin Toprak Günü” olarak anılıyor.