Toprak Günü’nün 43. yıl dönümü: ‘Çekilen acılar boşa gitmeyecek’

İsrail işgaline karşı direniş sembolü haline gelen ‘Toprak Günü’nün 43. yıl dönümünde dün başta Filistin olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Filistinliler sokağa çıktı.

Protestoların öncesinde Gazze sınırında İsrail tarafından açılan ateş sonucu en az bir Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’de, sokağa çıkan Filistinlilere bu yıl da İsrail polisi saldırdı.



Hüsrana uğrayacaklar



Toprak Günü’nde konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in Filistinlilerin olduğunu, 4 Haziran 1967 yılı sınırlarıyla başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini söyledi.

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Abbas, “Halkımızın çektiği acılar ve bu büyük milletin yaptığı olağanüstü fedakârlıklar boşa gitmeyecek. Toprak Günü’nün yıldönümünde halkımızın başarıya inanç ve bağlılığını güçlendirecek buna karşı yapılacak bütün planları hüsrana uğratmaya kadiriz” dedi.



Direniş sembolü



İsrail, 30 Mart 1976’da Filistin’in kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü.

Binlerce kişiyi yaraladı. İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, İsrail’in Filistin topraklarına el koymasına karşı direnişin sembolü haline geldi ve o gün bu gündür “Filistin Toprak Günü” olarak anılıyor.