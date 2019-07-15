Nehir Günce Daşçı

Urla Belediyesi tarafından 8’incisi düzenlenen Uluslararası Toprak Sahne Festivali yarın başlıyor. 20 Temmuz’a kadar sürecek festival kapsamında çok sayıda oyun sahnelenecek.

İzmir’in Urla ilçesinde, Urla Belediyesi, Open Campus ve esnafların desteğiyle düzenlenen festival kapsamında, yetişkin oyunlarının yanı sıra çocuk oyunları ve pandomim gösterileri de yer alacak. Amacının “tiyatroyu ulaşılabilirliği daha az olan köylere, mahallere ve sokaklara taşımak” olduğu bildirilen festivalin, bu sene Bademler, Balıklıova, Uzunkuyu, Yağcılar ve Özbek köylerinde sergileneceği ifade edildi.

ÜCRET ALINMAYACAK

Çok sayıda kentten tiyatro grubunun katılacağı festivale İran’dan da 20 kişilik bir ekibin dahil olacağı ifade edilirken festival konuklarının çadırlarda konaklayacağı vurgulandı.

Çeşitli söyleşi ve kültür sanat etkinliklerinin de gerçekleştirileceği ve ücretsiz olacak festivalin programı şu şekilde:

16 Temmuz 2019 / Salı Yer Saat Etkinlik Türü Etkinlik Adı Urla AKM 17.30 Çocuk Oyunu Nasrettin Hoca Cumhuriyet Meydanı 19.00 Kortej Açılış Korteji 19.30 Yetişkin Oyunu Sayacı Sokak Tiyatrosu Malgaca Pazarı 20.00 Söyleşi Sanatın Muhalefeti, Yasaklamalar Özbek Köy Meydanı 20.30 Çocuk Oyunu Ali Nihat’la Sihirli Yolculuk Cumhuriyet Meydanı 21.00 Yetişkin Oyunu Lüküs Hayat Bademler Köy Tiyatrosu 21.00 Yetişkin Oyunu Diktat Özbek Köy Meydanı 21.30 Yetişkin Oyunu Shakespeare’in Kerimeleri

17 Temmuz 2019 / Çarşamba Yer Saat Etkinlik Türü Etkinlik Adı Urla AKM 17.30 Çocuk Oyunu Nina’nın Rüyası Bademler Köy Tiyatrosu 17.30 Çocuk Oyunu Ötmeyi Bilmeyen Horoz Malgaca Pazarı 19.00 Söyleşi Yerel Yönetim ve Tiyatro Balıklıova Köy Meydanı 20.00 Çocuk Oyunu(Pandomim) Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar Cumhuriyet Meydanı 21.00 Yetişkin Oyunu Doğaçlama Tiyatro Gösterisi Bademler Köy Tiyatrosu 21.00 Yetişkin Oyunu Kanaviçe Balıklıova Köy Meydanı 21.00 Yetişkin Oyunu Bir Oyun Gibi

18 Temmuz 2019 / Perşembe Yer Saat Etkinlik Türü Etkinlik Adı Urla AKM 17.30 Çocuk Oyunu İki Bavul Dolusu Bademler Köy Tiyatrosu 17.30 Çocuk Oyunu Pinokyo ve Donkişot Uzunkuyu Köy Meydanı 20.00 Yetişkin Oyunu (Orta Oyun) İbişin Başına Gelenler Cumhuriyet Meydanı 21.00 Yetişkin Oyunu Gölgesinde Çınarın Bademler Köy Tiyatrosu 21.00 Yetişkin Oyunu Geri Sayım Uzunkuyu Köy Meydanı 21.00 Yetişkin Oyunu Kek Roya (Mavi Tilki)

19 Temmuz 2019 / Cuma Yer Saat Etkinlik Türü Etkinlik Adı Urla AKM 17.30 Çocuk Oyunu Prens ve Rapunzel Yağcılar Köy Meydanı 19.00 Çocuk Oyunu Ali Nihat’la Sihirli Yolculuk Cumhuriyet Meydanı 20.00 Çocuk Oyunu(Pandomim) Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar Cumhuriyet Meydanı 21.00 Yetişkin Oyunu Fare Kapanı Bademler Köy Tiyatrosu 21.00 Yetişkin Oyunu Profosyonel Yağcılar Köy Meydanı 21.00 Yetişkin Oyunu Onikinci Gece