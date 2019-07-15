Nehir Günce Daşçı
Urla Belediyesi tarafından 8’incisi düzenlenen Uluslararası Toprak Sahne Festivali yarın başlıyor. 20 Temmuz’a kadar sürecek festival kapsamında çok sayıda oyun sahnelenecek.
İzmir’in Urla ilçesinde, Urla Belediyesi, Open Campus ve esnafların desteğiyle düzenlenen festival kapsamında, yetişkin oyunlarının yanı sıra çocuk oyunları ve pandomim gösterileri de yer alacak. Amacının “tiyatroyu ulaşılabilirliği daha az olan köylere, mahallere ve sokaklara taşımak” olduğu bildirilen festivalin, bu sene Bademler, Balıklıova, Uzunkuyu, Yağcılar ve Özbek köylerinde sergileneceği ifade edildi.
ÜCRET ALINMAYACAK
Çok sayıda kentten tiyatro grubunun katılacağı festivale İran’dan da 20 kişilik bir ekibin dahil olacağı ifade edilirken festival konuklarının çadırlarda konaklayacağı vurgulandı.
Çeşitli söyleşi ve kültür sanat etkinliklerinin de gerçekleştirileceği ve ücretsiz olacak festivalin programı şu şekilde:
|16 Temmuz 2019 / Salı
|Yer
|Saat
|Etkinlik Türü
|Etkinlik Adı
|Urla AKM
|17.30
|Çocuk Oyunu
| Nasrettin Hoca
|Cumhuriyet Meydanı
|19.00
|Kortej
|Açılış Korteji
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|19.30
|Yetişkin Oyunu
|Sayacı Sokak Tiyatrosu
|Malgaca Pazarı
|20.00
|Söyleşi
|Sanatın Muhalefeti, Yasaklamalar
|Özbek Köy Meydanı
|20.30
|Çocuk Oyunu
|Ali Nihat’la Sihirli Yolculuk
|Cumhuriyet Meydanı
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Lüküs Hayat
|Bademler Köy Tiyatrosu
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Diktat
|Özbek Köy Meydanı
|21.30
|Yetişkin Oyunu
|Shakespeare’in Kerimeleri
|17 Temmuz 2019 / Çarşamba
|Yer
|Saat
|Etkinlik Türü
|Etkinlik Adı
|Urla AKM
|17.30
|Çocuk Oyunu
|Nina’nın Rüyası
|Bademler Köy Tiyatrosu
|17.30
|Çocuk Oyunu
|Ötmeyi Bilmeyen Horoz
|Malgaca Pazarı
|19.00
|Söyleşi
|Yerel Yönetim ve Tiyatro
|Balıklıova Köy Meydanı
|20.00
|Çocuk Oyunu(Pandomim)
|Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar
|Cumhuriyet Meydanı
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Doğaçlama Tiyatro Gösterisi
|Bademler Köy Tiyatrosu
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Kanaviçe
|Balıklıova Köy Meydanı
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Bir Oyun Gibi
|18 Temmuz 2019 / Perşembe
|Yer
|Saat
|Etkinlik Türü
|Etkinlik Adı
|Urla AKM
|17.30
|Çocuk Oyunu
|İki Bavul Dolusu
|Bademler Köy Tiyatrosu
|17.30
|Çocuk Oyunu
|Pinokyo ve Donkişot
|Uzunkuyu Köy Meydanı
|20.00
|Yetişkin Oyunu (Orta Oyun)
|İbişin Başına Gelenler
|Cumhuriyet Meydanı
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Gölgesinde Çınarın
|Bademler Köy Tiyatrosu
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Geri Sayım
|Uzunkuyu Köy Meydanı
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Kek Roya (Mavi Tilki)
|19 Temmuz 2019 / Cuma
|Yer
|Saat
|Etkinlik Türü
|Etkinlik Adı
|Urla AKM
|17.30
|Çocuk Oyunu
|Prens ve Rapunzel
|Yağcılar Köy Meydanı
|19.00
|Çocuk Oyunu
|Ali Nihat’la Sihirli Yolculuk
|Cumhuriyet Meydanı
|20.00
|Çocuk Oyunu(Pandomim)
|Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar
|Cumhuriyet Meydanı
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Fare Kapanı
|Bademler Köy Tiyatrosu
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Profosyonel
|Yağcılar Köy Meydanı
|21.00
|Yetişkin Oyunu
|Onikinci Gece
|20 Temmuz 2019 / Cumartesi
|Yer
|Saat
|Etkinlik Türü
|Etkinlik Adı
|Bademler Köy Tiyatrosu
|15.00
|Yetişkin Oyunu
|Deli
|Cumhuriyet Meydanı
|21.00
|Kapanış
|Kapanış Etkinlikleri ve Ödül Töreni