21.9 C
Istanbul
15.07.2019
Anasayfa Ege'de BirGün Toprak Sahne Festivali yarın başlıyor

Toprak Sahne Festivali yarın başlıyor

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Nehir Günce Daşçı

Urla Belediyesi tarafından 8’incisi düzenlenen Uluslararası Toprak Sahne Festivali yarın başlıyor. 20 Temmuz’a kadar sürecek festival kapsamında çok sayıda oyun sahnelenecek.

İzmir’in Urla ilçesinde, Urla Belediyesi, Open Campus ve esnafların desteğiyle düzenlenen festival kapsamında, yetişkin oyunlarının yanı sıra çocuk oyunları ve pandomim gösterileri de yer alacak. Amacının “tiyatroyu ulaşılabilirliği daha az olan köylere, mahallere ve sokaklara taşımak” olduğu bildirilen festivalin, bu sene Bademler, Balıklıova, Uzunkuyu, Yağcılar ve Özbek köylerinde sergileneceği ifade edildi.

ÜCRET ALINMAYACAK

Çok sayıda kentten tiyatro grubunun katılacağı festivale İran’dan da 20 kişilik bir ekibin dahil olacağı ifade edilirken festival konuklarının çadırlarda konaklayacağı vurgulandı.

Çeşitli söyleşi ve kültür sanat etkinliklerinin de gerçekleştirileceği ve ücretsiz olacak festivalin programı şu şekilde:

16 Temmuz 2019 / Salı
YerSaatEtkinlik TürüEtkinlik Adı
Urla AKM17.30Çocuk Oyunu Nasrettin Hoca
Cumhuriyet Meydanı19.00KortejAçılış Korteji
 19.30Yetişkin OyunuSayacı Sokak Tiyatrosu
Malgaca Pazarı20.00SöyleşiSanatın Muhalefeti, Yasaklamalar
Özbek Köy Meydanı20.30Çocuk OyunuAli Nihat’la Sihirli Yolculuk
Cumhuriyet Meydanı21.00Yetişkin OyunuLüküs Hayat
Bademler Köy Tiyatrosu21.00Yetişkin OyunuDiktat
Özbek Köy Meydanı21.30Yetişkin OyunuShakespeare’in Kerimeleri
17 Temmuz 2019 / Çarşamba
YerSaatEtkinlik TürüEtkinlik Adı
Urla AKM17.30Çocuk OyunuNina’nın Rüyası
Bademler Köy Tiyatrosu17.30Çocuk OyunuÖtmeyi Bilmeyen Horoz
Malgaca Pazarı19.00SöyleşiYerel Yönetim ve Tiyatro
Balıklıova Köy Meydanı20.00Çocuk Oyunu(Pandomim)Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar
Cumhuriyet Meydanı21.00Yetişkin OyunuDoğaçlama Tiyatro Gösterisi
Bademler Köy Tiyatrosu21.00Yetişkin OyunuKanaviçe
Balıklıova Köy Meydanı21.00Yetişkin OyunuBir Oyun Gibi
18 Temmuz 2019 / Perşembe
YerSaatEtkinlik TürüEtkinlik Adı
Urla AKM17.30Çocuk Oyunuİki Bavul Dolusu
Bademler Köy Tiyatrosu17.30Çocuk OyunuPinokyo ve Donkişot
Uzunkuyu Köy Meydanı20.00Yetişkin Oyunu (Orta Oyun)İbişin Başına Gelenler
Cumhuriyet Meydanı21.00Yetişkin OyunuGölgesinde Çınarın
Bademler Köy Tiyatrosu21.00Yetişkin OyunuGeri Sayım
Uzunkuyu Köy Meydanı21.00Yetişkin OyunuKek Roya (Mavi Tilki)
19 Temmuz 2019 / Cuma
YerSaatEtkinlik TürüEtkinlik Adı
Urla AKM17.30Çocuk OyunuPrens ve Rapunzel
Yağcılar Köy Meydanı19.00Çocuk OyunuAli Nihat’la Sihirli Yolculuk
Cumhuriyet Meydanı20.00Çocuk Oyunu(Pandomim)Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar
Cumhuriyet Meydanı21.00Yetişkin OyunuFare Kapanı
Bademler Köy Tiyatrosu21.00Yetişkin OyunuProfosyonel
Yağcılar Köy Meydanı21.00Yetişkin OyunuOnikinci Gece
20 Temmuz 2019 / Cumartesi
YerSaatEtkinlik TürüEtkinlik Adı
Bademler Köy Tiyatrosu15.00Yetişkin OyunuDeli
Cumhuriyet Meydanı21.00KapanışKapanış Etkinlikleri ve Ödül Töreni

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,355AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Irak aileleri IŞİD’li 33 çocuğu Rusya’ya iade etti

birgun.net -
Irak Dışişleri Bakanlığı, aileleri IŞİD'e katılan 33 çocuğun Rusya’ya iade edildiğini açıkladı.
Devamını Oku

Pakistan’da pazar yerine yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
Pakistan'ın Azad Keşmir özerk bölgesinde bir pazar yerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi...
Devamını Oku

Fenerbahçe, Derrick Williams ile anlaştı

birgun.net -
Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ve Leo Westermann transferlerinin ardından 4 numara...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ı çağıracak ve soracak yürekli bir savcı arıyorum

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde savcılara...
Devamını Oku

İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

birgun.net -
İtalya’nın kuzeyindeki Turin şehrinde, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı....
Devamını Oku

Metin Cihan: Rabia Naz’ın ölümünü aydınlatmak yerine bana bedel ödetme derdindeler

birgun.net -
Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve...
Devamını Oku

ÖDP: Yanan ormanlar için herkesi mücadeleye davet ediyoruz

BİRGÜN İZMİR -
Muğla'nın Datça, Dalaman, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarıyla...
Devamını Oku

Toprak Sahne Festivali yarın başlıyor

BİRGÜN İZMİR -
Nehir Günce DaşçıUrla Belediyesi tarafından 8’incisi düzenlenen...
Devamını Oku

Soldado’nun yeni takımı belli oldu

birgun.net -
İspanya La Liga ekiplerinden Granada, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve boşta kalan...
Devamını Oku

Putin’in uçuş eğitimi aldığı pilot helikopter kazasında hayatını kaybetti

birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllar önce Sibirya planörlerine gökyüzünde ultralight motorlu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi