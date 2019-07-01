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01.07.2019
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Toptan ve perakende fiyatlarında yüzde 20’ye yakın yükseliş

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'da yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlarsa yüzde 19,31 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 17,67 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 22,95 yükseldi.

İstanbul’da, Haziran’da perakende fiyatlarda yüzde 0,98’lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,09’luk düşüş kaydedildi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 20’YE YAKIN ARTIŞ

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,62, toptan fiyatlarda yüzde 19,31 yükseliş yaşandı.

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 2,58, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,79, giyimde yüzde 0,11, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,01 artış yaşandı. Bu dönemde perakende fiyatlar, gıdada yüzde 2,28, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,51 ve konutta ise yüzde 0,39 azaldı.

Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise mensucatta yüzde 0,64, inşaatta yüzde 0,61 artarken, gıdada yüzde 2,93, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,61, kimyevi maddelerde yüzde 2,42, madenlerde yüzde 2,27, yakacak ve enerji maddelerinde ise yüzde 0,25 geriledi.

Kaynak:AA

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