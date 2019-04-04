‘Topyekûn mücadele’ de enflasyonu durdurmadı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta şubat ayına göre yüzde 1,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 artış kaydetti. Beklenti, TÜFE’nin aylık yüzde 0,94, yıllık yüzde 19,61 artması yönündeydi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise şubata göre yüzde 1,58, Mart 2018’e göre yüzde 29,64 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,17 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre ise tüketici fiyatları yüzde 2,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 2,14 yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA

TÜFE’de yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış kaydedildi.

Martta ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu.

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 27,94 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 26,98 ile ev eşyası, yüzde 20,08 ile eğlence ve kültür, yüzde 19,72 ile sağlık izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33’ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270’nin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

ZAM ŞAMPİYONU ÇARLİSTON BİBER

Tüketici fiyatları bazında martta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 43,81 ile çarliston biberde oldu. Çarliston biberi, yüzde 36,04 ile sivri biber, yüzde 19,94 ile patlıcan izledi.

Martta fiyatı en çok artan diğer ürünler yüzde 19,19 ile karnabahar, yüzde 16,06 ile portakal, yüzde 16,05 ile nar, yüzde 15,85 ile muz, yüzde 14,12 ile ilaçlar, yüzde 11,89 ile fındık içi ve yüzde 10,53 ile ayva olarak sıralandı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,47 ile ıspanakta gerçekleşti. Bunu yüzde 18,30 ile maydanoz, yüzde 16,15 ile yeşil soğan, yüzde 12,91 ile salatalık, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 6,92 ile erkek botu ve yüzde 5,61 ile erkek kazağı izledi.