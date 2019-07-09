Torba yasa vatandaşı değil yandaşı kurtaracak

Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını, AKP’nin TBMM’ye gönderdiği yeni ekonomi paketini ve ay sonunda yapılacak yerel yönetim kampını masaya yatırdı.

CHP MYK toplantısının ilk gündem maddesi MB Başkanı’nın görevden alınması oldu. Kurmaylarından bu görev değişikliğinin olası sonuçları konusunda brifing alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konunun üzerine gidilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi. MB’de başkanlık görevini yürüten kişinin bankanın kurulduğu 1931 yılından bu yana ilk kez bu şekilde değiştiğine dikkati çeken CHP yönetimi, “yıkıcı etkilere” karşı uyarıda bulunma ve yaşanacak olası sonuçları anında kamuoyuna aktarma kararı aldı.

MECLİS’TE MÜCADELE EDİN

AKP’nin yeni ekonomi paketini de değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Bu paket vatandaşı değil yandaşı kurtarma paketi. Vatandaşın işsizlik sorununu, borç sorununu çözecek paketlere ihtiyaç var. Bunu dile getirin ve pakete karşı Meclis’te mücadele verin” dediği öğrenildi.

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Parti devletinde bunu da yaşadık

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması kararını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Parti devletinde bu ucubeliği de yaşadık. Yapılan sıradan bir iş değil. Bunu yapanlar da yaptıklarının normal olmadığının farkındalar. Bu nedenle piyasalar kapalıyken görevden aldılar” ifadelerini kullandı.