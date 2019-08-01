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01.08.2019
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Torba yasadan yurtdışında yaşayan yurttaşlara haraç çıktı

birgun.net birgun.net
Konuk yazar: Mehtap BİÇER DÖNMEZ

Zorunlu Bağkur borçlanması, günlük primlerin asgari ücretin yüzde 45’i oranına çıkarılması,  bedelli askerliğin 5500 avroya yükseltilmesi, yurtdışından getirilen telefonlara 1500 TL vergi uygulanması, yurtdışına çıkış harcının 50 TL’ye yükseltilmesi, yurtdışındaki vatandaşlarımızı Türkiye’ye tatile bile gelmekten soğutacak noktaya geldi.

Bugün biraz yurtdışı borçlanmadan bahsetmek istiyorum. Zira vatandaşlarımız yalnızca ağustostan itibaren yalnızca Bağkur üzerinden  günlük 38 TL üzerinden borçlanarak emekli olunacağını zannediyorlar. Aslında 3201 sayılı yasada yapılan değişiklik bunlarla sınırlı değil, daha fazlası var.

Uzun süredir yurtdışı borçlanmanın yükseleceği, Bağkur üzerinden borçlanma yapılması zorunluluğu, özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın korktuğu bir şeydi, başlarına geldi.

Aslında 3201 sayılı yasada yapılan kanun değişikliği yalnızca Bağkur üzerinden günlük 38 TL ödeyerek emekli olmanız ile sınırlı değil.

Zira 01.08.2019’dan itibaren borçlananlar,  prim ödedikleri günden itibaren ödedikleri prim gün sayısı kadar geriye götürülerek maaş hesabına tabi olacaklar. Avrupalı Türkler ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza kanunun bu sinsi hesabının müjdesini ben vereyim! Bağlanacak emekli aylıklarınız kuşa dönecek, 1000 TL emekli aylığı alabilen sanırım mutluluktan uçacak.

Bu kanun değişikliği ile sosyal devlet ilkesinden uzaklaşılmış, iş ticari bir boyut kazanmıştır. Ödenecek primlerin yüzde 45 seviyesine çıkarılması,  borçlanmanın zorunlu Bağkur borçlanması olarak düzenlenmesi ve borçlanılan günlerin prim ödenen gün sayısı kadar geriye götürülerek emekli aylığının hesap edilmesi, alınacak aylıkları 900-100 TL civarına düşürmüş; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’den borçlanarak emekli olma hakkını açıkça elinden almıştır.

Bilmeyenler için hatırlatalım, emekli aylıklarının düşürülmesi 2008 yılı sosyal güvenlik yasa değişikliği ile çıkmış, 2008 yılından sonra ödenen sosyal güvenlik primleri için emekli aylıkları bağlanma oranı düşürülmüştür. Türkiye’de de insanlar bu yasadan kaynaklı 900-1000 TL emekli aylığına mahkûm olmuştur, kimse farkında değil ama şu anda çalışan prim ödeyen ve geç yurtdışı borçlanma yapan herkesin emekli aylığı aylık 3 TL düşüyor. Bu konuda bir yasal düzenleme yapılmaz ise asgari ücret ile çalışanlar 10 yıl sonra 500 TL emekli aylığına mahkûm olacak.

Sosyal devlet ilkesi bir tarafı ile de toplumsal barışa hizmet eder. Zira devletin emeklilik gibi imkânlarının adaletli şekilde dağıtılmasına hizmet eder.  Gerek 2008 yılı değişiklikleri gerek torba yasa ile yapılan değişiklik küskünlük, kırgınlık, güvensizlik yaratmış, vatandaşların güven duygusu zedelenmiştir.

Kanunun yürürlüğünün 10 -15 güne sıkıştırılması yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın konsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluşturmasına sebep olmuş, uzun ve utanç verici tablolar ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımıza eski kanundan yani SSK’lı olarak yararlanabilmeleri için daha uzun süre verilebilir, yasa yılsonu yürürlüğe girebilirdi. Bu konuda bile bir imkân verilmeden vatandaşlar tatilde iken apar topar yasa yürürlüğe girmiştir.

Aslında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bu kez konsolosluk önlerine -ki ayak alışkanlıkları vardır- kendi haklarını korumak için gitmeli, seslerini duyurmalılar. Zira yurtdışında işçi olma gerçeğini bilmeyenler tarafında çıkarılan yasaların bu gidişle sonu gelmeyecek gibi gözüküyor.

Sizleri fazla sıkamamak için önümüzdeki günlerde, yurtdışından gönderdiğiniz borçlanma talepleriniz ile yaşanması muhtemel sıkıntılara değineceğiz. Örneğin gönderdiğiniz borçlanma taleplerinizin bir kısmı o ya da bu nedenle yeni kanun üzerinden işlem görebilir ya da yaptığınız SSK’li çalışmaların geçersizliği iddia edilerek Bağkur üzerinden borçlanabilirsiniz.

Türkiye’den emeklilik vatandaşlarımızın en büyük hayali olmaya devam edecek. Sonraki yazılarımızda emekli aylığınızın düşük bağlanmaması için neler yapılması gerekir, bunları da sizlerle paylaşacağız.

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