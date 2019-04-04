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04.04.2019
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Torbalı Belediye Başkanı’na ‘Erdoğan’a hakaret’ten soruşturma

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CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur’un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri” nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

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