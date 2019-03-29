5.5 C
Istanbul
29.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Torbalı Belediye Başkanı’nın evinde hayali seçmen

Torbalı Belediye Başkanı’nın evinde hayali seçmen

birgun.net birgun.net

AKP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer’in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde toplamda 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı.

Bu seçmenlerden 11’inin hayali taşıma seçmen olduğu iddiasıyla suç duyurusu gerçekleşti.

AKP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer’in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde toplamda 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Eşi ve kendisi dışında 11 seçmenin bulunduğu Değer’in evinde gerçekte ise bu isimlerin yaşamadığı iddia edildi.

İlginizi çekebilir:  İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen var

8 ayrı şehirden toplamda 13 kişinin yaşadığı hane sahibi Yunus Değer’le ilgili suç duyurusunda da bulunuldu. CHP Torbalı Parti Yöneticisi Ayhan Kaya ve Meclis Üyesi Adayı Özkan Altun Değer’in seçim kanuna ve nüfus kanuna muhalefet suçu işlediğini belirterek Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

- Reklam -

SON HABERLER

Torbalı Belediye Başkanı’nın evinde hayali seçmen

birgun.net -
AKP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer’in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki...
Devamını Oku

Alman vatandaşını seçmen yapmışlar

ERK ACARER -
Kamuoyu ve muhalefet seçim güvenliği ile ilgili endişeler de taşıyor. AKP dışında...
Devamını Oku

14 ilde 96 bin seçmenin sandığı taşındı

HABER MERKEZİ -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim İşleri Komisyonu, sandık taşıma ve birleştirmelerine dair...
Devamını Oku

Cumhur İttifakı’nın korkusu gerçek oldu: MHP’li seçmen kararsız değil sandığa gitmiyor

Yaşar Aydın -
Yerel seçimlere saatler kaldı. Kamuoyu araştırmaları birçok il ve ilçede hiç beklenmedik...
Devamını Oku

AKP’li aday seçim için yasağı tanımadı

MEHMET EMİN KURNAZ -
AKP’nin Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu seçim yasaklarını...
Devamını Oku

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi: Sevgi ve kardeşlik mutaka kazanacak

birgun.net -
BUSE İLKİN YERLİ Son 10 yılda İstanbul’un modern...
Devamını Oku

Bursa’dan Dersim’e 5 bin fidan

birgun.net -
‘Dersim’de tarımsal kalkınma’ için Bursa’da bir araya gelen yurttaşlar Dersim’e 5 bin...
Devamını Oku

AKP’li adaydan asılsız ‘müjde’

Demet Sargın -
Çanakkale’de AKP’li belediye başkan adayı Ayhan Gider’in Kirazlı’daki “vahşi altın madeninin” durdurulduğunu...
Devamını Oku

Burası Gazze değil Üsküdar… Bir mahalle enkaz altında

Uğur Şahin -
İstanbul Üsküdar'da Çamlıca Tepesi eteklerinde yer alan Kirazlıtepe Mahallesi’nde yaşam, her geçen...
Devamını Oku

Beka mı, dolar mı?

Yalçın Karatepe -
İki gün sonra seçmenler sandığa gidecek ve yerel seçimler için oylarını kullanacak....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi