Torbalı Belediye Başkanı’nın evinde hayali seçmen

AKP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer’in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde toplamda 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı.

Bu seçmenlerden 11’inin hayali taşıma seçmen olduğu iddiasıyla suç duyurusu gerçekleşti.



AKP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer’in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde toplamda 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Eşi ve kendisi dışında 11 seçmenin bulunduğu Değer’in evinde gerçekte ise bu isimlerin yaşamadığı iddia edildi.

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8 ayrı şehirden toplamda 13 kişinin yaşadığı hane sahibi Yunus Değer’le ilgili suç duyurusunda da bulunuldu. CHP Torbalı Parti Yöneticisi Ayhan Kaya ve Meclis Üyesi Adayı Özkan Altun Değer’in seçim kanuna ve nüfus kanuna muhalefet suçu işlediğini belirterek Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.