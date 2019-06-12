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12.06.2019
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Torbalı’da Suriyelilerin dükkanları mühürlendi

Zabıta ekiplerinin denetimlerde 20 işletmenin kapatıldığı ifade edildi.

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Torbalı genelinde ruhsatsız bir şekilde dükkân açıp, bunları işlettiği öne sürülen Suriyelilerin dükkânları Torbalı Belediyesi tarafından kapatılıp mühürlendi. Torbalı Belediyesi’nin verdiği bilgilere göre, yapılan şikâyetler üzerine gıda alanında hizmet verilen dükkânlarda vergi levhası, iş yeri açma ve kapama belgelerini ibraz edemeyen Suriyelilerin dükkânları kapatıldı.

Atatürk, Ayrancılar ve Subaşı mahallelerinde bulunan bu dükkânların bir kısmının ise hijyen açısından sıkıntılı olduğu belirtildi. Toplamda 20 dükkânın kapatıldığı öğrenilirken, kapatılan dükkânların çoğu Atatürk Mahallesi’nde bulunuyordu. Mersin’den Suriye üzerinden getirilen ürünlerin genellikle satıldığı bu dükkânlarda birçok ürünün sağlıksız olduğu bildirildi. Hem yurttaş sağlığı hem de diğer esnafın fırsat eşitliği için kapatılan dükkânların kapılarında şimdi mühür bulunuyor.

20 İŞLETME KAPATILDI

Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Torbalı’ya gelip yerleşen Suriyeli göçmenlere ait kent merkezinde bulunan lokanta, bakkal, tütün sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerini on gündür denetliyordu.

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Zabıta ekiplerinin denetimlerde 20 işletmenin kapatıldığı ifade edildi. Çalışma Bakanlığı’ndan çalışma izni alıp, dükkânlarını ruhsatlandıran Suriyelilerin dükkânlarına ise herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Öte yandan tuttukları dükkânları evlere çevirip konaklayanlara da ev bulmaları için süre tanındı.

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