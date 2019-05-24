Torun Center inşaatında asansörün düştüğü iş cinayetinde hukuk yok: Sanıklara para cezası ve beraat kararları onandı

İstanbul Mecidiyeköy’de Torun Center inşaatında asansörün düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği iş cinayetine ilişkin davada verilen adil olmayan kararlar onandı.

Hapis cezalarının para cezasına çevrildiği, 16 sanığın beraat aldığı davayla ilgili son kararı İstinaf Mahkemesi verdi. Buna göre, 9 sanığa verilen 60 bin 800’er lira adli para cezası ve 16 sanık hakkındaki beraat kararı onandı.

Avukatlar, “19. Ceza Dairesi, hiçbir hukuki tartışma yapmadan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin adaletsiz olduğu kadar vicdanları da yaralayan kararını onamıştır. Bu karar bir kez daha bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığının teyidi olmuştur” tepkisi gösterdi.