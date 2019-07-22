27.8 C
Istanbul
22.07.2019
Anasayfa GÜNCEL 'Tosuncuk'un eşinin verdiği ifade ortaya çıktı: Çiftlik Bank'ı yazılım şirketi olarak biliyordum

‘Tosuncuk’un eşinin verdiği ifade ortaya çıktı: Çiftlik Bank’ı yazılım şirketi olarak biliyordum

birgun.net birgun.net

“Tosuncuk” olarak bilinen Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın, 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında talimatla verdiği ifade ortaya çıktı.

Davanın tutuksuz sanığı Aydın, şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın eşi olduğunu, şirket ile herhangi bir ilgisinin olmadığını belirterek, “Şirkette pay sahibi değilim. Şirketin yöneticisi değilim. Haksız kazanç sağlamadım” dedi. Çiftlik Bank davasının tutuksuz sanığı Sıla Aydın’ın, Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla verdiği ifadesi, davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi.

İfadesinde şirket hakkında bilgisi olmadığını ileri süren Sıla Aydın, “Davanın diğer sanıklarını da tanımıyorum” dedi. Çiftlik Bank’ı bir yazılım şirketi olarak bildiğini, şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın eşi olduğunu söyleyen Sıla Aydın, “İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum… Diğer sanıkların ise sadece ismen biliyorum. Belirttiğim gibi şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğim gibi kesinlikle bir kazanç sağlamış değilim. Herhangi bir hissem de yoktur” dedi.

Yurtdışına para çıkardığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Sıla Aydın, “Mehmet Aydın’ın eşi olduğum için hakkımda iddianame düzenlenmiştir” dedi. Sıla Aydın ifadesine şöyle devam etti:

“Mayıs 2017 ve Ağustos 2017’de Arjantin ve Uruguay’da 15’er gün olmak üzere iki kez bulundum. Eşim Mehmet Aydın ise Türkiye’ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim diye hatırlamadığım tarihte eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım.”

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mart 2018 tarihinde tutuklanmış, 2.5 ay tutuklu kaldıktan sonra 31 Mayıs 2018 tarihinde tahliye edilmişti. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Sıla Aydın’ın, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”, “Mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak” suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,520AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Van Gölü için pedal çevirdiler

birgun.net -
Türkiye’nin farklı illerinden gelen gönüllü bisikletçiler, Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için...
Devamını Oku

‘Tosuncuk’un eşinin verdiği ifade ortaya çıktı: Çiftlik Bank’ı yazılım şirketi olarak biliyordum

birgun.net -
"Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın, 48 sanıklı Çiftlik Bank...
Devamını Oku

Gareth Bale’e inanılmaz transfer teklifi

birgun.net -
Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın kadrosunda...
Devamını Oku

Mor ve Ötesi, akustik performans ile müzikseverlerle buluşuyor

birgun.net -
Türkiye’nin en önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi, 1 Ağustos Perşembe akşamı...
Devamını Oku

Fenerbahçe’de Benteke operasyonu

birgun.net -
Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın çok istediği Christian Benteke için girişimler başlıyor.
Devamını Oku

Hint komedyen sahnede hayatını kaybetti, izleyici gösteri sanıp alkışladı

birgun.net -
Hindistan'ın ünlü komedyenleri arasında yer alan Manjunath Naidu, Dubai'deki stand-up gösterisinde fenalaşarak...
Devamını Oku

Fikret Orman: En büyük transferimiz Abdullah Avcı

birgun.net -
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cacharel'le imzalanan sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Devamını Oku

Urfa’da, terastan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

birgun.net -
Urfa'da 2 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin terasından oyun oynarken düşüp,...
Devamını Oku

Rekabet Kurumu’ndan TÜRSAB ve Biletix’e soruşturma

birgun.net -
Rekabet Kurumu'nca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix Bilet Dağıtım Basım ve...
Devamını Oku

Akkuyu’daki ihmaller Meclis gündeminde

BİRGÜN ANKARA -
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Akkuyu’da yapımı süren nükleer santralde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi