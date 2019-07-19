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20.07.2019
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Kürdistan’ açıklamasının ardından Twitter hesabını kapattı

Son olarak Trabzon'da saldırıya uğrayan Iraklı turistlerin sınır dışı edildiğini açıklayan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi Twitter hesabının kapalı olduğu görüldü.

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Trabzon’un Çaykara ilçesinde ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, üzerinde ‘Kürdistan’ yazılı atkılar ile fotoğraf çektiren Irak uyruklu 9 kişi saldırıya uğramıştı. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına almıştı.

Olayın ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, “Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi’ne gelen gruptan 9 kişinin ‘Kürdistan’ yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir” denilmişti.

Açıklamadan bir kaç saat sonra Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Twitter hesabının kapalı olduğu görüldü.

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