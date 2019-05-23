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23.05.2019
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Trabzon’da bulunan ayı yavrusu ‘Yogi’, Bursa’ya gönderildi

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Trabzon’un Çaykara ilçesinde Yahya Gönlü’nün (50) evinin yakınında bulup sahip çıktığı ve Milli Parklar yetkilileri tarafından teslim alınan boz ayı yavrusu, Bursa Karacabey Ova Korusu ve Ayı Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi. 

Çaykara ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde duvar ustası Yahya Gönlü, evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı. Gönlü, 15 gündür ‘Yogi’ adını verdiği ve biberon ile süt içirdiği minik ayıyı Tarım ve Orman Bakanlığı 12’nci Bölge Müdürlüğü Trabzon Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Bakım ve kontrolleri yapılan boz ayı yavrusu konulduğu kafesle Bursa’daki Karacabey Ayı Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi. 

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