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06.07.2019
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Trabzon’da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

birgun.net birgun.net

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cansız beden bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında denizde cansız bedeni görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Akçaabat Limanı’nın yaklaşık 100 metre açığında denizde bulunan bedeni karaya çıkardı. 

Yapılan incelemede Yılmaz Mursel’e (65) ait olduğu belirlenen beden, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Bayburt’ta huzurevinde yaşayan Mursel’in 3 gün önce izin alarak Trabzon’a geldiği öğrenildi.


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