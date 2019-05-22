Trabzon’da kanalizasyona düşen işçi yaşamını yitirdi

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Ayasofya Mahallesi sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin kanal temizleme çalışmalarında görevli firma personeli 54 yaşındaki Levent Şanlımeral, kanalizasyona düşerek yaşamını yitirdi.

Saatlerce süren arama çalışmaları sonucunda işçinin cansız bedeni düştüğü yerin yaklaşık 500 metre uzağındaki kanalizasyon bacasından çıkarıldı.

İşçiler iş güvenliği önlemleri alınmadan kanala sokuluyor. Kanal temizliği sırasında iş güvenliği önlemi olarak caraskal sisteminin kurulup emniyet kemerinin bu sisteme bağlanması gerekirken, işçiler herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan çalıştırılıyor.

Şanlımeral’in 8 ay önce çalıştığı kanal temizleme firmasının personeli olarak Trabzon’a geldiği belirtildi.