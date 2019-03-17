18.03.2019
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Trabzon’da polis karakolunun olduğu binaya AKP afişi asıldı

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Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakoluna, AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu’nun afişleri asıldı.

Afişlerin fotoğrafları sosyal medyada “Burası parti binası değil. Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakolu. Devlet bir partiye çalışıyor,” yorumu ile paylaşıldı. Emniyet ise yaptığı açıklamada afişlerin asıldığı binanın Çarşıbaşı Belediyesine ait olduğunu söyleyerek sorumluluk almaktan kaçındı.

Konuyla ilgili Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında “Burası parti binası değil. Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakolu. Devlet bir partiye çalışıyor ”şeklinde haberlerin çıkması üzerine, yapılan çalışmalarda, Konunun asılsız olduğu, gerçeği yansıtmadığı, Çarşıbaşı Belediyesine ait binanın en üst katına, Büyükşehir Belediye Başkan Adayına ait bir afişin asıldığı, asılı binanın tamamen belediyeye ait olduğu, en alt katının ise Polis Merkezi Amirliği olarak kullanıldığı ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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