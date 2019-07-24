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25.07.2019
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“Trabzon’da yaşanan linç girişimi sonrası Karadeniz turları iptal edildi”

birgun.net birgun.net

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl’de geçtiğimiz hafta yaşanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden gelen turist kafilesine yönelik linç girişiminden sonra Diyarbakır ve bölgeden gelen turistlerin Karadeniz turlarını iptal ettiği iddia edildi.

Uzungöl’de üzerinde “Kürdistan” yazılı atkılar ile fotoğraf çektiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) gelen dokuz turiste linç girişiminde bulunuldu. Söz konusu dokuz kişi önce gözaltına alındı, daha sonra ise sınır dışı edildi.

Olayın ardından Diyarbakır ve bölgeden 10 bin kişinin Karadeniz turunu iptal ettiği öne sürüldü.

Barzani yönetimine yakınlığıyla Rudaw’ın haberine göre; Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve TÜRSAB, Erbil’den Diyarbakır’a gelen yolcuları havaalanında Türkçe ve Kürtçe “Hoş Geldiniz” pankartı ve karanfillerle karşıladı.

Rûdaw’a konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Bu topraklarda bu tür provakasyonların olduğunu biliyoruz. Türkiye’yi Ortadoğu’da tamamiyle izole etmeye çalışan bir politik anlayış var. Türkiye’nin de buna karşı duyarlı olması lazım. Evet bu tür olaylar olabilir ama bu olaylara karşı gösterilecek tavır da önemlidir. Buna gerek kamu sorumluları gerekse Sivil Toplum Kuruluşları tarafından net ve karşı duruş sergilenmesi gerekiyor. Burada kamu kuruluş temsilcilerinin almış olduğu tavır bizleri rahatsız etmiştir” dedi.

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