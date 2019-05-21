Trabzon’daki Galanima Deresi’ne HES tehdidi: “Yıkım projesine direneceğiz”

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Galanima Deresi üzerinde yapılmak istenen HES projesine, bölge halkı tepki göstererek, “Gelecek nesiller için bu yıkım projesine direneceğiz” dedi.

sendika.org’un haberine göre, Trabzon’un Düzköy ilçesinde Galanima Deresi üzerinde yapılmak istenen HES projesine bölge halkı tepki gösterdi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Düzköy İlçe Başkanı ve Düzköy Çevre ve Yaşam Platformu Sözcüsü Yakup Civelek, bölgede yapılmak istenen HES projesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Binlerce yıldır Galanima Deresi özgür akıyor. Doğduğu kaynaktan döküldüğü denize kadar vadimiz akan su ile hayat buluyor. Şirketler suyumuza el koymak istiyor. Çiğdemli, Taşocağı, ve Gökçeler Mahallelerinde yaşayan vadi halkını ve tüm canlıları olumsuz biçimde etkileyecek olan HES projesinin yapımına başlandığının haberini almış bulunuyoruz. Yol yapımı gerekçesiyle ağaçların kesileceği dinamit patlatmalarıyla birlikte yer altı sularının yatak değiştireceği uçan ve kaçan tüm canlıların hayatının etkileneceği bu yıkım projesi başlatılmamalıdır” dedi.

“HALK MAĞDUR OLACAK”

“HES şirketini bir kez daha uyarıyoruz” diyen Civelek, “Enerjinin alternatifi vardır. Doğamızın alternatifi yoktur. Ayrıca yüz yıllardır, halkın mısırını öğüttüğü iki adet değirmen yok olup halk mağdur olacaktır. HES demek tüm vadi halkının ortak malı olan suyun şirketlere 49 yıllığına satılması demektir. HES demek vadimizin doğal yapısının katledilmesi demek. HES demek yaşam kaynağı olan suyun vadi halkı tarafından para ile satın alınması demektir” ifadelerini kullandı.

“DERELER HALKINDIR SATILAMAZ”

HES projesine başlanmaması için yerel yöneticileri ve şirket görevlilerini uyaran platform üyeleri, “Dereler halkındır satılamaz. Civelek 2014 yılında aynı bölgede yapılmak istenen HES projesinin büyükşehir belediye meclisinde AKP’li meclis üyeleri oylarıyla reddedildi. Ne yaman çelişki ki aynı AKP’liler şimdi aynı HES’i başlattılar. AKP’li belediye başkanı Düzköy halkına yol yapacağına bir şirketin HES’ine yol yapıyor” diye konuştu.

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