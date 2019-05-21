21.9 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Trabzon’daki Galanima Deresi'ne HES tehdidi: "Yıkım projesine direneceğiz"

Trabzon’daki Galanima Deresi’ne HES tehdidi: “Yıkım projesine direneceğiz”

birgun.net birgun.net

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Galanima Deresi üzerinde yapılmak istenen HES projesine, bölge halkı tepki göstererek, “Gelecek nesiller için bu yıkım projesine direneceğiz” dedi.

sendika.org’un haberine göre, Trabzon’un Düzköy ilçesinde Galanima Deresi üzerinde yapılmak istenen HES projesine bölge halkı tepki gösterdi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Düzköy İlçe Başkanı ve Düzköy Çevre ve Yaşam Platformu Sözcüsü Yakup Civelek, bölgede yapılmak istenen HES projesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Binlerce yıldır Galanima Deresi özgür akıyor. Doğduğu kaynaktan döküldüğü denize kadar vadimiz akan su ile hayat buluyor. Şirketler suyumuza el koymak istiyor. Çiğdemli, Taşocağı, ve Gökçeler Mahallelerinde yaşayan vadi halkını ve tüm canlıları olumsuz biçimde etkileyecek olan HES projesinin yapımına başlandığının haberini almış bulunuyoruz. Yol yapımı gerekçesiyle ağaçların kesileceği dinamit patlatmalarıyla birlikte yer altı sularının yatak değiştireceği uçan ve kaçan tüm canlıların hayatının etkileneceği bu yıkım projesi başlatılmamalıdır” dedi.

“HALK MAĞDUR OLACAK”

“HES şirketini bir kez daha uyarıyoruz” diyen Civelek, “Enerjinin alternatifi vardır. Doğamızın alternatifi yoktur. Ayrıca yüz yıllardır, halkın mısırını öğüttüğü iki adet değirmen yok olup halk mağdur olacaktır. HES demek tüm vadi halkının ortak malı olan suyun şirketlere 49 yıllığına satılması demektir. HES demek vadimizin doğal yapısının katledilmesi demek. HES demek yaşam kaynağı olan suyun vadi halkı tarafından para ile satın alınması demektir” ifadelerini kullandı.

“DERELER HALKINDIR SATILAMAZ”

HES projesine başlanmaması için yerel yöneticileri ve şirket görevlilerini uyaran platform üyeleri, “Dereler halkındır satılamaz. Civelek 2014 yılında aynı bölgede yapılmak istenen HES projesinin büyükşehir belediye meclisinde AKP’li meclis üyeleri oylarıyla reddedildi. Ne yaman çelişki ki aynı AKP’liler şimdi aynı HES’i başlattılar. AKP’li belediye başkanı Düzköy halkına yol yapacağına bir şirketin HES’ine yol yapıyor diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Yılmazköy'de jeotermale geçit yok


- Reklam -

SON HABERLER

Yemen’i bombalayan Suudi Arabistan ABD-İran geriliminde barış istedi

birgun.net -
ABD'nin İran'a dönük bölgede gerilimi tırmandıran hamleleri sürerken konuya ilişkin Suudi Arabistan'dan...
Devamını Oku

İBB’deki dev israf: 753 milyon liralık zarar, vakıflara aktarılan paraların ve mülklerin bedeli 308 milyon lira

birgun.net -
27 milyar lira borcu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) son bir yılda...
Devamını Oku

Başakşehir’den Fatih Terim kararı

birgun.net -
Galatasaray'ın mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir'den Fatih Terim'le ilgili karar geldi.
Devamını Oku

8 yıl sonra ilk kez: Öcalan’ın avukatları Gemlik’ten İmralı’ya hareket etti

birgun.net -
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Gemlik'ten İmralı Adası'na hareket etti. Bugünkü ziyaret,...
Devamını Oku

Abdullah Çatlı’nın yeğenine ‘FETÖ üyeliği’nden ceza istendi

birgun.net -
FETÖ soruşturması kapsamında 14 Mayıs’ta tutuklanan jandarma astsubay üstçavuş Alperen Çatlı hakkında...
Devamını Oku

ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirime gidildi

birgun.net -
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya...
Devamını Oku

“ABD, Türkiye’ye S-400 hakkında son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı”

birgun.net -
Amerikan haber kanalı CNBC'nin isim vermeden atıfta bulunduğu birkaç kaynağa göre ABD,...
Devamını Oku

Maksatlı Makastar: Bir ret kitabı

birgun.net -
DR. METEHAN AKBULUTMaksatlı Makastar, Betül Tarıman’ın Yapı...
Devamını Oku

Yeşilçam bize ne kattı?

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Sinema Anadalı öğretim üyesi. Kendisinin...
Devamını Oku

Şiirin uzun yolculuğu

birgun.net -
ATİLLA YAŞRİNYol ve yolcu deyince Tolstoy’u düşünemeden...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi