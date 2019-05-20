Trabzon’dan İmamoğlu’na destek

YSK’nin İstanbul seçimleri ile ilgili verdiği yenileme ve iptal kararının ardından mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu’na bir destede memleketi Trabzon’dan geldi.

Bir süredir Trabzon’da kuruluş çalışmalarını sürdüren Trabzon Adalet ve Demokrasi Platformu yaptıkları basın açıklaması ile kuruluşlarını ilan etti. Yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ve yerelin gündemine dair söz söylemek için bir araya gelindiği vurgulandı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart mahalli idareler seçimleri sonucunda YSK kararları marifetiyle halkın iradesine açık bir şekilde darbe vurulmuş, seçme seçilme hakkı fiilen kullanılamaz hale getirilmiştir. YSK Anayasanın kendisine vermiş olduğu ‘’hakemlik’’ görevini yerine getiremeyerek adeta harakiri yapmıştır. Daha da önemlisi adalete olan güven kaybolmuştur. Halkımız için en tehlikelisi de budur” denildi.

İstanbul’da yaşayan yurttaşları sandığa davet eden Trabzonlular açıklamalarını “Birlikte başaracağız” diyerek sonlandırdı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Toplumun bir arada yaşayabilmesinin temel koşulu hukuktur. Herkese eşit uygulanan bir hukuk sistemi ile toplumlar birbirine ayrılmaz bir biçimde bağlanırlar. Yoksa toplumlar ayrışmaya ve yok olmaya doğru sürüklenirler. Hukukun olmadığı toplumlarda, özgürlükler de yok olur. Özgürlük ve ekonomi tüm dünyada birlikte seyrederler. Özgür olmayan devletlerin ekonomileri çöker ve “yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” misali son zamanlarda halkımız patatese ve soğana muhtaç hale gelir.

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Bugün ülkemizde tarafsız, bağımsız, objektif bir yargı sisteminden bahsetmek maalesef mümkün değildir.Temel hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda ağır baskılar vardır.

31 Mart mahalli idareler seçimleri sonucunda YSK kararları marifetiyle halkın iradesine açık bir şekilde darbe vurulmuş, seçme seçilme hakkı fiilen kullanılamaz hale getirilmiştir. YSK Anayasanın kendisine vermiş olduğu ‘’hakemlik’’ görevini yerine getiremeyerek adeta harakiri yapmıştır. Daha da önemlisi adalete olan güven kaybolmuştur. Halkımız için en tehlikelisi de budur.

Ülkemiz siyasi iktidarın yanlış politikaları nedeniyle giderek ağırlaşan bir ekonomik kriz içerisine sokulmuş bulunmaktadır. Halkımız artan hayat pahalılığı, adaletsiz vergiler ile yaşam mücadelesi vermektedir.

Ülkede bir beka problemi vardır. Ama bu, memleketin değil siyasi iktidarın kendi bekasıdır.

İnsanların milliyetleri üzerinden yapılan, kin ve nefret kusan söylemler çok sığ ve dar görüşlülerin yapabileceği bir şeydir. 21. Yüzyılda bu söylemlerde bulunan bir belediye başkanı olması da hayret ve dehşet vericidir. Kendisini ve temsil ettiği çağdışı, ilkel anlayışı Trabzon Adalet ve Demokrasi Platformu olarak tümüyle reddediyor, şiddetle kınıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin talimatla iptal edilerek verilen seçimleri yenileme kararı ile vicdanlar yaralanmış, adalet duygusu zedelenmiştir. Biliyoruz ve inanıyoruz ki ülkemizin geleceği demokrasidedir, hukuktadır.

Artık söz konusu olan çocuklarımızın düşleri, memleketimizin yarınlarıdır.

Şimdi yapılması gereken demokrasiyi yeniden kazanmak üzere topyekün bir mücadele başlatmaktır. Trabzon Adalet ve Demokrasi Platformu olarak cesaretimiz tam, kararlılığımız kesindir.

Son olarak; biz İstanbul’da yaşayan halkımıza güveniyor ve inanıyoruz. Sevgi, barış ve huzur olsun diye, tüm halkımızı oy vermeye ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Birlikte başaracağız! Umut yeşerecek, memleketimiz kazanacak!

TRABZON ADALET VE DEMOKRASİ PLATFORMU