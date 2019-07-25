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25.07.2019
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Trabzonspor, Patrick Schick transferini bitirdi

birgun.net birgun.net

Trabzonspor, aradığı forvet oyuncusunu İtalya’da buldu. Bordo-mavili ekip, Roma’nın Çekyalı forveti Patrick Schick’i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

DHA’nın aktardığına göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Roma’nın Çekyalı forveti Patrick Schick için oyuncunun kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu.

Roma’nın bu teklifi kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı ön eleme karşılaşmalarının kadrosuna Patrick Schick’in ismini de yazdırmak istiyor. Bu bağlamda Karadeniz ekibi, transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak. Trabzonspor’un Patrick Schick ile birlikte bir forvet daha transfer etmesi bekleniyor.

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag altyapısından yetişen Schick, Çekya Milli Takımı’nın genç yaş kategorilerinin tamamında forma giydi.

2018 yılında Sampdoria’dan Roma’ya transfer olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başkent ekibinin formasıyla 32 maçta 5 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi. Patrick Schick’in Çekya Milli Takımı formasıyla ise 17 maçta 7 golü bulunuyor.

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