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20.06.2019
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Trabzonspor’a Altınordu’dan 2 genç soluk

birgun.net birgun.net

Trabzonspor, Altınordu forması giyen Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklamada iki oyuncunun da A takım resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5 bin TL maç başı ücret alacağı vurgulanırken, transfer kapsamında “Yetiştirme Tazminat Bedeli”nin de ayrıcaödeneceği ifade edildi.

KAP’a yapılan açıklamalar şöyle:

“Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır”

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

“Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.”

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.”

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