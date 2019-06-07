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08.06.2019
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Trabzonspor’dan karşı paylaşım: Daha zorunlu açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine hediye edilen Trabzonspor formasını giyip, “Bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonun formalarını mı yapmışlar” dedi. Albayrak’ın bu sözleri büyük tepki çekti. Fenerbahçe yaptığı yazılı açıklamada “2010-11 şampiyonu Fenerbahçe’dir, alın teri ile kazanılmış kupamız müzemizdedir. Bu durumu reddetmek, buna karşılık bir görüş taşımak, bunu yoruma açmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kast eden FETÖ’nün meşrulaştırılmasından başka bir anlam taşımamaktadır” dedi.

Fenerbahçe’nin açıklamasının ardından Trabzonspor da Twitter’dan karşı bir paylaşım yaptı. 2010-2011 sezonuna atıfta bulunan kulüp paylaşımında, “20:11 #TertemizŞampiyon” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, saat 20.11’de bir video paylaşımında bulunması beklenirken kulüp, ‘Daha zorunlu açıklama’ başlığıyla resmi internet sitesi üzerinden bir metin yayınladı.

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada “Ne FETÖ’nün savcılarıyla kol kola maçlar yaptık, ne 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik açıklama için sabahın ilk ışıklarını bekledik! Çünkü vatanımızı kişisel bekamıza tercih edecek kadar zavallı değildik” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda “2010 – 2011 şampiyonu Trabzonspor’dur!” denildi.

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