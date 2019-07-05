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05.07.2019
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Trafik kaydı yarıya indi

birgun.net birgun.net

TÜİK motorlu kara taşıtlarına ilişkin mayıs ayı istatistiklerini yayımladı. Buna göre Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 42,5 azalış gerçekleşti.

Bu azalış otomobilde yüzde 51,3, minibüste yüzde 66,8, otobüste yüzde 38, kamyonette yüzde 55,9, kamyonda yüzde 68,8, motosiklette yüzde 4,4, traktörde ise yüzde 45,5 olarak gerçekleşti.

Veriler alım gücünün ne oranda düştüğüne ilişkin fikir veriyor. Özellikle kamyon ve kamyonetteki azalma ticari aktiviteye ilişkin görünümü negatif etkiliyor. İnşaat sektöründe görünen sert daralma da kamyon kaydındaki azalmayı etkilediği anlaşılıyor. Diğer yandan minibüs ve otobüste yaşanan dalarmalar yolcu ve işçi taşımacılığı sektöründeki sert daralmayı ortaya çıkardı. Otomobildeki daralma ise yurttaşın alım gücündeki azalmayı gözler önüne serdi.

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Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 57 bin 757 taşıt içinde otomobil yüzde 47 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33,9 ile motosiklet, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,2’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Öte yandan LPG’li araçların toplam araçlar içindeki oranı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

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