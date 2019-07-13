25.4 C
Istanbul
13.07.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Trafikte otonom sürüş testi

Trafikte otonom sürüş testi

L3Pilot projesinde Avrupa yollarında otonom sürüş testi yapan markalara Toyota da katıldı. Kendi geliştirdiği otonom sistemini, gerçek hayatta kullanıma sunmaya hazırlanan marka, Lexus LS modeli ile Brüksel’in caddelerine çıktı

birgun.net birgun.net
Ersoy Yaşar / Oto Safari

Toyota Avrupa araştırma ve geliştirme başkan yardımcısı Gerard Killmann, Toyota’nın otonom testlerinde ana hedefin kompleks ve tahmin edilemez insan davranışlarına otonom sistemlerin vereceği tepkileri ölçmek olacağını ifade ederek, “Japonya ve Amerika’da başarılı yol testlerinin ardından şimdi ise bu teknolojiyi daha iyi anlamak adına Avrupa’da da testlere başlıyoruz” dedi.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Otonom araç testlerine başlayan Lexus LS’in standart modelden tek farkı, tavana yerleştirilmiş bir dizi sensör, radar ve kamera konumlandırma sisteminin olması. Güvenlik amacıyla, aracın içerisindeki sürücü her an otonom araca müdahale edebiliyor. Toyota, aynı zamanda bu aracı halka açık yollarda kullanmadan önce aylar süren bir hazırlık dönemini tamamladı. Bunlar arasında otonom sistemin onaylanması, sürücülerin eğitimi, rotanın analizi ve yetkililerden onay gibi aşamalar yer alıyordu.
Bu otonom araç çalışması, Toyota’nın herkes için daha güvenli ve daha iyi mobilite global vizyonunu oluşturuyor. Toyota aynı zamanda sürücü ve makine arasındaki iletişimi incelerken, sürücüsüz otomobilin de kapılarını aralıyor.

L3PİLOT PROJESİ İÇİN VERİ

Avrupa’da yapılan otonom yol testleri, Avrupa ‘L3Pilot Projesi’ kapsamında diğer 34 partnerle birlikte veri toplamak için de kullanılacak. Bu işbirliğinde büyük otomobil üreticileri, otomotiv tedarikçileri, araştırma enstitüleri yer alıyor.

2017’de başlayan dört yıllık bir proje olan L3Pilot, aynı zamanda kısmen Avrupa Komisyonu tarafından da finanse ediliyor. L3Pilot, Avrupa’da 10 ülkede, 100 araçtaki 1000 sürücüyü içeren kapsamlı bir otonom araç test projesini içeriyor. Bu çerçevede Toyota Avrupa kompleks ve farklı şehir içi alanlarda güvenlik sistemlerinin çalışmalarına ve kullanıcılarının davranışlarına odaklanacak.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,316AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz için alınan tedbirleri duyurdu

birgun.net -
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz'da il genelinde güvenlik, sağlık ve ulaşım tedbirlerinin alındığını...
Devamını Oku

Dalaman’da başlayıp Fethiye’ye sıçrayan ve 400 hektarı kül eden yangın söndürüldü

birgun.net -
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıktıktan sonra Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü.
Devamını Oku

Pamukkale’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

birgun.net -
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan ‘yargı reformu’ çıkışı: ‘Paket getireceğiz’ dediler, getirin paketi

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet reformu paketine ilişkin, "Adalet reformu yapacağız...
Devamını Oku

FSM’nin birinci etabı bu akşam trafiğe açılacak

birgun.net -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) birinci...
Devamını Oku

Ucuz ekmek sattığı için mahkemelik oldu, zam yapmak zorunda kaldı

birgun.net -
Bursa'da, 400 gram ekmeği 1 TL'ye satan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız...
Devamını Oku

Gazeteci-ressam Zehra Doğan, Berlin’de gözaltına alındı

birgun.net -
Hasankeyf için Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde eylem yapan ressam ve gazeteci Zehra Doğan...
Devamını Oku

Bahçeli’den S-400 yorumu: Zillet, ülke savunmasından rahatsızdır

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'dan Türkiye'ye teslimatı yapılan S-400 sistemine ilişkin...
Devamını Oku

Wimbledon’da şampiyon Simona Halep

birgun.net -
Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerinin...
Devamını Oku

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın

birgun.net -
Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürülürken, tatilciler kısa süreli panik yaşadı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi