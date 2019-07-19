24.5 C
Istanbul
19.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Trakya Müzik Festivali, Erikli'den sonra Enez sahilinde de düzenlenecek

Trakya Müzik Festivali, Erikli’den sonra Enez sahilinde de düzenlenecek

birgun.net birgun.net

2017 yılından bu yana müzikseverlerle buluşan ve Trakya bölgesinde ilk düzenlenen müzik festivali olan “Trakya Müzik Festivali”, bu yıl Erikli’den sonra Enez sahilinde de düzenlenecek.

1-4 Ağustos tarihleri arasında Edirne’nin Erikli sahilinde gerçekleştirilecek olan “Trakya Müzik Festivali”, 11-13 Ağustos tarihleri arasında ise Enez’de yolculuğuna devam edecek.

Her yıl 80 binden fazla kişiyi ağırlayan Trakya Müzik Festivali, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sevilen müzik gruplarının dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

ERİKLİ SAHİLİ KİTAP TOPLAMA KAMPI OLACAK!

Trakya Müzik Festivali, bu yıl ayrıca önemli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük edecek. Festival alanında oluşturulacak kitap toplama alanlarına bırakılan her kitap, köy okullarındaki çocuklara umut ışığı olacak.

Festivalin biletleri ise Biletix’te olacak.

İlginizi çekebilir:  Üç usta aynı sahnede

Erikli ve Enez’de sahne alacak isimler şöyle:

ERİKLİ (1-4 AĞUSTOS 2019)

1 AĞUSTOS PERŞEMBE

MABEL MATİZ

SON FECİ BİSİKLET

EKİN UZUNLAR

EDA BABA

İSTANBUL TRİP

EMRE ŞAHİN

2 AĞUSTOS CUMA

ŞEBNEM FERAH

PENTAGRAM

MANGA

YENİ TÜRKÜ

ADAMLAR

SENA ŞENER

NORM ENDER

3 AĞUSTOS CUMARTESİ

ATHENA

DUMAN

CEM ADRİAN

CEYLAN ERTEM

MANUŞ BABA

ŞEHİNŞAH

SEZER ALTINOK

4 AĞUSTOS PAZAR

TEOMAN

HAYKO CEPKİN

EDİP AKBAYRAM

MOĞOLLAR

SAGOPA KAJMER

CANBAY & WOLKER

VELET

ENEZ (11-13 AĞUSTOS)

11 AĞUSTOS PAZAR

ŞEBNEM FERAH

MEHMET ERDEM

YENİ TÜRKÜ

SANCAK

İKİYE ON KALA

CİHAN EGE

12 AĞUSTOS PAZARTESİ

HAYKO CEPKİN

MOĞOLLAR

UFUK BEYDEMİR

MELİKE ŞAHİN

TALADRO

DİP

13 AĞUSTOS SALI

HALUK LEVENT

CEM ADRİAN

MELEK MOSSO

ANIL PİYANCI

ŞANIŞER FT SOKRAT ST

SEZER ALTINOK

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,477AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Trakya Müzik Festivali, Erikli’den sonra Enez sahilinde de düzenlenecek

birgun.net -
2017 yılından bu yana müzikseverlerle buluşan ve Trakya bölgesinde ilk düzenlenen müzik...
Devamını Oku

Game of Thrones’un 3 oyuncusu Emmy’e kendisi başvurmuş

birgun.net -
Game of Thrones’un üç yıldızı Gwendoline Christie, Alfie Allen ve Carice van Houten’in, 71. Emmy...
Devamını Oku

Bilkent Şehir Hastanesi yoluna durdurma

BİRGÜN ANKARA -
Ankara 9. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve...
Devamını Oku

Kanada ve İtalya polisinden 48 noktaya mafya operasyonu

birgun.net -
Kanada polisi, İtalya polisiyle 48 noktaya düzenlediği ortak operasyonlarda 21 mafya üyesini...
Devamını Oku

Ay’a inişin 50. yılı Google’da doodle oldu

birgun.net -
Apollo 11'in görevi bugün Google'da Doodle oldu. Apollo 11'in insanlık tarihinde çığır...
Devamını Oku

3 şehir öğrenci dostu seçildi

BİRGÜN İZMİR -
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan araştırma kapsamında, Türkiye’de öğrenci dostu şehirler belirlendi. Araştırmada...
Devamını Oku

Afganistan’da patlama: 8 ölü, 33 yaralı

birgun.net -
Afganistan'daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırı düzenlendi....
Devamını Oku

ABD’de Cumhuriyetçiler Türkiye’ye yaptırım için karar tasarısı sundu

birgun.net -
ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott ve Todd Young ABD Senatosu'na Rusya'dan S-400...
Devamını Oku

Zuhal Olcay’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten verilen hapis cezası onandı

birgun.net -
Sinema ve tiyatro oyuncusu-sanatçı Zuhal Olcay hakkında 5 Ağustos Cuma akşamı Kadıköy’de...
Devamını Oku

‘Büyü’ karşılığı senet imzalatan dolandırıcı tutuklandı

birgun.net -
Adana'da bir kadın polise başvurarak, sosyal medyada kendisini "falcı" ve "büyücü" olarak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi