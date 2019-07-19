Trakya Müzik Festivali, Erikli’den sonra Enez sahilinde de düzenlenecek

2017 yılından bu yana müzikseverlerle buluşan ve Trakya bölgesinde ilk düzenlenen müzik festivali olan “Trakya Müzik Festivali”, bu yıl Erikli’den sonra Enez sahilinde de düzenlenecek.

1-4 Ağustos tarihleri arasında Edirne’nin Erikli sahilinde gerçekleştirilecek olan “Trakya Müzik Festivali”, 11-13 Ağustos tarihleri arasında ise Enez’de yolculuğuna devam edecek.

Her yıl 80 binden fazla kişiyi ağırlayan Trakya Müzik Festivali, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sevilen müzik gruplarının dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

ERİKLİ SAHİLİ KİTAP TOPLAMA KAMPI OLACAK!

Trakya Müzik Festivali, bu yıl ayrıca önemli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük edecek. Festival alanında oluşturulacak kitap toplama alanlarına bırakılan her kitap, köy okullarındaki çocuklara umut ışığı olacak.

Festivalin biletleri ise Biletix’te olacak.

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Erikli ve Enez’de sahne alacak isimler şöyle:

ERİKLİ (1-4 AĞUSTOS 2019)

1 AĞUSTOS PERŞEMBE

MABEL MATİZ

SON FECİ BİSİKLET

EKİN UZUNLAR

EDA BABA

İSTANBUL TRİP

EMRE ŞAHİN

2 AĞUSTOS CUMA

ŞEBNEM FERAH

PENTAGRAM

MANGA

YENİ TÜRKÜ

ADAMLAR

SENA ŞENER

NORM ENDER

3 AĞUSTOS CUMARTESİ

ATHENA

DUMAN

CEM ADRİAN

CEYLAN ERTEM

MANUŞ BABA

ŞEHİNŞAH

SEZER ALTINOK

4 AĞUSTOS PAZAR

TEOMAN

HAYKO CEPKİN

EDİP AKBAYRAM

MOĞOLLAR

SAGOPA KAJMER

CANBAY & WOLKER

VELET

ENEZ (11-13 AĞUSTOS)

11 AĞUSTOS PAZAR

ŞEBNEM FERAH

MEHMET ERDEM

YENİ TÜRKÜ

SANCAK

İKİYE ON KALA

CİHAN EGE

12 AĞUSTOS PAZARTESİ

HAYKO CEPKİN

MOĞOLLAR

UFUK BEYDEMİR

MELİKE ŞAHİN

TALADRO

DİP

13 AĞUSTOS SALI

HALUK LEVENT

CEM ADRİAN

MELEK MOSSO

ANIL PİYANCI

ŞANIŞER FT SOKRAT ST

SEZER ALTINOK