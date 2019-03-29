Trans erkek Şafak Koç, KYK öğrenci yurdundan atıldı

AHSEN DEMİRCİOĞLU

Cinsiyet uyum ameliyatı geçirmek için mücadele veren Trans erkek Şafak Koç’un, İstanbul’da kaldığı Ataşehir KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndan atıldı.

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Twitter’dan sesini duyurmaya çalışan Koç, yurttan atılma ihtimalinin hep var olduğunu ama bu kadar çabuk olacağını beklemediğini belirtti. Attığı tweetlerde Koç , “İdareye ‘transseksüel olmam’ şikayet edilmeden ben kendilerine bu durumdan bahsettim. Fakat dürüstlüğümün karşılığı idarenin kendi itibarını düşünmesi ile sonuçlandı ve benden çıkışımı verip hemen yurttan ayrılmam istendi. Ben de kendilerine eve çıkmak için maddi durumum olmadığını ve ailemden destek almadığımı belirttim” dedi.

İşe girip ev ayarlayana kadar 1 aylık süre tanımalarını rica ettiğini söyleyen Koç, ”Psikolojik durumum ve ‘ruh sağlığı açısından cinsiyet değiştirmesi zorunludur.’ raporumun varlığını göz önünde bulundurmadan ‘Bunu baştan düşünecektin, bize mi sordun?’ tarzında cinsel kimliğim ve psikolojik olarak bedensel değişime girecek olmam keyfi bir şeymiş gibi söylemler söylendi. Bana ulaşan bir avukatla paylaştım durumu. Kendisi yurda geldi. Kendimi savunma hakkım olduğunu belirtmeme rağmen görüşme talebi reddedildi” diye konuştu.

“Devlet bana yurtta kalma hakkı vermişken neden başkalarına muhtaç olayım?”

Hukuki yollara başvurarak hakkını arayacağını belirten Koç, yaşadığı olayın devamını şöyle anlattı:

“Devlet bana yurtta kalma hakkı vermişken neden başkalarına muhtaç olayım?’ şeklinde karşılık verdim ve bana ‘Kalma hakkın yok’ denildi. Bu tür birçok söyleme maruz kaldım ve tüm bunlara rağmen iyi niyetli olduklarını savundular. İyi niyetleri ise bana çıkmam için bir gün süre tanımış olmaları. ‘Bana yardımcı olduğunuzu düşünmüyorum’ dediğimde ise tanıdıkları 1 günlük süreyi 3 saate indirdiler ve kayıt silme kağıdını imzalamadığım takdirde disiplin kurulunu toplayacaklarını söylediler. Aynı zamanda hukuki işlem başlattığım takdirde daha ağır cezalandıracaklarını açık açık söyleyip resmen tehdit ettiler. Yalnızca ben değil diğer transseksüeller de hiçbir gerekçe gösterilmeden yurttan atılıyor. Erkek yurdunda kalamayız, kadın yurdundan atılıyoruz. Belki de yerimde bir başkası olsa yapacağı tek şey ona yaşama hakkı tanınmadığı için intihar etmek olurdu. Fakat ben yaşayacağım ve mücadele edeceğim.”