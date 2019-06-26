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26.06.2019
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Trans yağa 2 gram sınırlaması geliyor

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Sağlık Bakanlığı, kalp hastalığı, obezite, diyabet riskini artırması nedeniyle trans yağ kullanımının tüm gıdalar için 100 gramda 2 gramın altına düşürülmesini istedi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, 31 Aralık 2019 itibarıyla trans yağlarla ilgili yeni bir dönem başlayacak.

Buna göre krakerler, kekler, kurabiyeler veya yağların üzerine “Trans yağ içermez/Trans yağ yoktur” ifadesinin yazılabilmesi için üründe bulunan toplam yağın 100 gramında bir gramdan az olması gerekiyor.

Yine bu düzenlemeye göre bu miktar 2 gramın üzerindeyse vatandaşın kolaylıkla görüp okuyabileceği şekilde ‘Trans yağ bulunur’ ibaresi yazılacak.

Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bu uygulamanın değişmesi için görüş gönderdi.

Sağlık Bakanlığı görüş yazısında “Tüm gıdalar için endüstriyel trans yağ miktarının 100 gram toplam yağda iki gramın altında kalmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise öneriyi değerlendirmeye aldı.

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