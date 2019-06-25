TRT, AKP’ye çalıştı

İsmail Arı

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yüksek Seçim Kurulu kararı ile iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecini inceledi. Hazırlanan raporda, 16 Mayıs – 20 Haziran arasındaki tarihleri arasındaki dönemde, 11 engelleme, 11 saldırı, 4 gözaltı ve 53 adil ve demokratik kampanya İhlali yaşandığı tespit edildi.

Raporda yer alan bilgilere göre, muhalefet çok sayıda saldırı ve engellemeyle karşılaştı. Seçim sürecinde CHP’nin Büyükçekmece seçim standına AKP’liler saldırdı ve CHP Gençlik Kolları üyesi bir kişi darp edildi. Sultanbeyli seçim standına AKP üyeleri iki defa saldırdı. Kadıköy Vapur İskelesi önündeki CHP seçim standının önüne polisler tarafından konulan bariyerler ile yurttaşlar engellendi. Üsküdar’da bulunan seçim otobüsünün lastikleri kesildi. Sultangazi İlçesi’nde CHP’nin seçim çadırı kurmasına izin verilmedi. İyi Parti kurucu üyesi İstanbul’da MHP’liler tarafında saldırıya uğradı ve Pendik seçim çadırı Kaymakamlık kararı ile kaldırılmaya çalışıldı. Ekrem İmamoğlu’nun Ümraniye mitingine katılanlara AKP’li bir grup saldırı girişiminde bulundu.

45 Tarafsızlık ihlali

Raporda, tarafsız olması gereken devlet kurumları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 45 tarafsızlık ihlali yaptığı belirtildi. Kadıköy’de “Demokrasi Kazanacak” bileşenlerinin seçim çalışmasında ise “AKP Dönemi İBB İsraf Faturası” başlığı ile dağıtılan bildirilerde Cumhurbaşkanı’na hakarette bulunulduğu gerekçesi ile 4 kişi gözaltına alındı.

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TRT torpili

TRT 1 ve TRT Haber Ana Haber bültenleri 8 Mayıs – 19 Haziran tarihleri arasında yaptıkları yayınlarda AKP’ye 133 dakika, MHP’ ye ise 37 dakika yer verdi. Ana haber bültenlerinde CHP 52 dakika, HDP 5 dakika, İyi Parti 3 dakika ve Saadet Partisi ise 1 dakika süreyle yer bulabildi. Böylece Cumhur İttifakı’na toplam 170 dakika ayrılırken dört siyasi partinin ekranlarda görünme süresi 61 dakika oldu.

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Yandaşlar yine ikiyüzlü davrandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuksuz iptal kararıyla tekrarlanan ve CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun açık farkla kazandığı İstanbul seçimi, yandaş medyanın ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Seçimden önce muhalefeti terörle ilişkilendiren, “ülkenin düşmanı” gibi lanse eden ve son olarak da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden hareketle Ekrem İmamoğlu’nu Mısır’ın darbeci generali Sisi’ye benzeten yandaş medya, dünkü seçim sonuçlarını son derece olağan karşıladı. 23 Haziran öncesinde toplumun neden bu kadar kutuplaştırıldığı; İmamoğlu’nun ABD, FETÖ, faiz lobisi ve çeşitli terör örgütleri tarafından desteklendiği yönündeki asılsız haberlerin neden sık sık servis edildiği gibi sorular ise havada kaldı. Manşetlerde, “İstanbul’un kararı” ve “İstanbul seçimini yaptı” gibi ifadeler öne çıktı.