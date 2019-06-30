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30.06.2019
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TRT Ankara’da mobbing iddiaları

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Aycan KARADAĞ

TRT Ankara Radyosu’nda çalışanlara mobbing uygulandığı iddia edildi. Türk Sanat Müziği Müdür Vekili olarak görev yapan Ebru Eda Ersoy’un “Şehit ve Gazi yakını” kadrosundan TRT Ankara Radyosu’nda çalışan Erkan Kocaer’i, ‘Şehit ailesi oluşu ve engelli çocuğunun refakatçi olması nedeniyle işleri aksattığı gerekçesiyle, hakaret ve alaycı davranışta’ bulunduğu ileri sürüldü.

Olay üzerine Erkan Kocaer, Müdür Vekilini TRT Ankara Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Müdür Vekili Ebru Eda Ersoy’un da şikâyet üzerine, olaya şahit olarak gösterilen TRT çalışanı Eda Işık’a mobing uyguladığı ve iddia edildi.

Olayda şahit olduğu için ‘mobinge’ maruz kalan Eda Işık ifadesinde Kocaer’in Müdür Vekili Ersoy tarafından alaya aldığını söyledi. Işık’ın soruşturmada verdiği ifade şöyle: “Ersoy, Kocaer hakkında, ‘Bu adamı anlamıyorum. Dışarıda o kadar işsiz insanlar sürünüyor. Zaten yaptığı bütün işler hep yarım’ Kocaer’e telefon ettim ve ben bu lafları hak edecek ne yaptım diyerek tepki gösterdim.”

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Olaya maruz kalan Kocaer ise ifadesinde Ersoy’un şehit yakını olması münasebetiyle devletin kendisine verdiği hakları alaya aldığını dile getirdi. Kocaer, oğlunun özürlü olmasından dolayı haftanın bir gününde yarım gün mesai yaptığını bildirdiği ifadesinin tam metni ise şöyle: “İşlerinin işleyişi hakkında olumsuzluklara sebep olduğunu bahane edip sürekli baskı ve hakaretlerde bulunuyor.”

Ersoy ise ifadesinde kendisine yöneltilen iddiaları yalandı.

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