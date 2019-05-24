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24.05.2019
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TRT birilerinin arpalığı değil!

KESK Haber-Sen ve EMO üyeleri, TRT Ankara Radyosu önünde eylemdeydi. 169 TRT emekçisinin ‘istihdam fazlası personel’ olduğu gerekçesiyle görevden alınmak istenmesi protesto edildi

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KESK Haber-Sen ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyeleri, dün TRT Ankara Radyosu önünde eylem yaparak, 169 TRT emekçisinin ‘istihdam fazlası personel’ (İFP) olduğu gerekçesiyle tasfiye edilmesini protesto etti.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay ve HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun da katıldığı eylemde, “Sadece TRT çalışanlarının haklarının korunması için değil; TRT’nin özerk, demokratik ve kamusal yayın yapacak bir kurumsal yapıya kavuşturulması için tüm kamuoyunu duyarlı olmaya ve mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz” dendi.

TRT’DE İSTİHDAM FAZLASI YOKTUR

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Siyasal iktidarın sınırsızca kadrolaşabilmek için getirdiği ‘İstihdam Fazlası Personel’ (İFP) uygulaması, TRT’de aralarında EMO üyelerinin de bulunduğu deneyimli kadroların tasfiyesine dönüştü. Geçen yıl emekliliğe teşvik adı altında, perde gerisindeyse sürgün tehdidiyle bin 774 personelini emekli eden TRT, bu kez 169 emekçiyi İFP olarak listeledi. Çoğunluğu TRT’de yetişen, bilgi ve birikimlerini kuruma aktaran çalışanların, uzmanlık alanları dışında görevlendirilerek atıl bırakılmak istenmesi, kamu yönetiminde etik ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu gibi, kurumsal hafızanın da yok edilmesine neden olacak.”

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BERAT ALBAYRAK’IN YANINA MI GİDECEKLER?

Bir yandan emekçiler tasfiye edilirken, diğer yandan kuruma dışarıdan devamlı personel alındığına da dikkat çekilen açıklamada, “Bilinmelidir ki bir mühendis, ses sanatçısı, prodüktör, yönetmen, spiker, montajcı bu ülkede kolay yetişmiyor. Belli bir çabanın, emeğin, birikimin ürünü olan bu çalışanları hangi kuruma göndermeyi düşünüyorsunuz? Tarım ve Orman Bakanlığı’na mı, Çevre Bakanlığı’na mı, Sağlık Bakanlığı’na mı yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın yanına Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mı? TRT birilerinin ‘arka bahçesi’ değildir, ‘arpalığı’ hiç değildir! TRT’yi siyasi kadrolaşma için mekân olarak görenler bilmeli ki TRT emekçileri sahipsiz değil” dendi.

Personel kıyımının sadece TRT ile sınırlı kalmayacağı iddialarına da işaret eden EMO ve Haber-Sen, TRT yönetimine “Kamu hizmeti yayıncılığından yana, yetişmiş, deneyimli, üretmekten yana olan emekçilerin tasfiyesinden derhal vazgeçin. Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen 169 İFP listesini geri çekin ve bu hukuksuzluğa son verin” çağrısı yaptı.

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