TRT Genel Müdürü: Halkımız TRT’nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “Halkımız, TRT’nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor. TRT olarak yapmaya çalıştığımız şey de gerçekten izleyicilerimize her zaman doğru haberi vermek, verdiğimiz her haberi kontrol etmek ve haberin içerisinde yanlış bilgi olmamasına son derece dikkat etmek” dedi.

5. Küresel Haber Forumu’nda AA’ya konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, tartışmalı ve iktidar yanlısı yayınlarına ilişkin şöyle bir propaganda yaptı:

“Kamu yayıncısı olarak ve ana akım medya olarak güven, günümüzün en büyük sorunlarından birisi. Çünkü izleyicilerin ulaşabildiği milyonlarca haber kaynağı var, sosyal medya üzerinde 100’lerce haber görüyorlar her gün. Bunların hangisine güvenip hangisine güvenemeyecekleriyle ilgili fikirleri yok. Uluslararası alanda ‘fake news’ denilen, üretilmiş, yalan haberler çok fazla gündeme geldi, dolaşıma başladı. Çünkü insanlar kendi yankı çemberinde kendisine ulaşan haberlerin hepsini doğru kabul etme eğiliminde. Bu da aslında bizim gibi kamu yayıncılarının ve ana akım kanalların sorumluluğunu da bir kat daha artırmakta.”

GÜVENİLİRMİŞ!

TRT Haber’in 1 yılı süredir izlenme oranlarında en üst sırada yer aldığını belirten Eren, “Halkımız, TRT’nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor. TRT olarak yapmaya çalıştığımız şey de gerçekten izleyicilerimize her zaman doğru haberi vermek, verdiğimiz her haberi kontrol etmek ve haberin içerisinde yanlış bilgi olmamasına son derece dikkat etmek. Günde yüzlerce, haftada binlerce yeni haber veriyoruz. Bu haberlerin hepsini kontrol etmek gerçekten çok güç” diye konuştu.

