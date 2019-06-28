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28.06.2019
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“TRT Genel Müdürü, MİT Müsteşarı yapılsın”

birgun.net birgun.net

TBMM Genel Kurulunda TRT’nin Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan ile röportaj yapması konusunda tartışma yaşandı.

Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması hakkında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Benim TRT’ye bir önerim var. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’i MİT Müsteşarı yapsınlar. Yıllardan beri, kırmızı bültenle aranan MİT’in emniyet teşkilatının uzun süreden beri aradığı ama bulamadığı Osman Öcalan’ı seçime iki gün kala AKP’ye övgüler dizdirip, CHP’yi eleştirmek için TRT ekranına çıkaran İbrahim Eren’i MİT Müsteşarı yapmaları lazım. Çünkü İbrahim Eren bunu çoktan hak ediyor” dedi.

Abdullah Öcalan’ın HDP’ye yönelik ‘tarafsızlık’ mektubunun AA tarafından servis edilmesinin ardından Osman Öcalan da TRT’ye çıkarılmıştı. Osman Öcalan, TRT’de ‘tarafsız kalın’ çağrısını yinelemişti.

Japonya ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkmasına ilişkin bir soruya, “Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum” yanıtını vermişti.

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