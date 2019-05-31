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31.05.2019
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TRT hepimizin!

TRT'de 169 çalışanın 'istihdam fazlası personel' oldukları öne sürülerek çeşitli kamu kurumlarına sürgün edilmek istenmesine sanatçılardan da tepki geldi. Sanatçılar, çalışanların görevlerine iadesini istedi

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TRT’ye yıllardır emek vermiş 169 çalışanın ‘İstihdam fazlası personel’ oldukları iddiasıyla çeşitli kamu kurumlarına sürgün edilmek istenmesine sanatçı ve yazarlardan da tepki geldi.

Tiyatro oyuncuları, müzisyenler, şair ve yazarlar, sosyal medyadan paylaştıkları videolarla çalışanların yanında olduklarını belirtti. TRT’nin bir siyasi partiye değil, tüm yurttaşlara ait olduğuna vurgu yapan sanatçı ve yazarlar, “Siyasal iktidarın daha rahat kadrolaşabilmesi için TRT’de yetişmiş 169 personelin sözüm ona ‘ihtiyaç fazlası personel’ adı altında istemedikleri alanlara tayin edilmesi derhal durdurulmalı” dedi.

TRT BİR PARTİNİN DEĞİL

Emekli TRT spikeri Mehpare Çelik: TRT, Türk halkınındır. TRT demokratik, laik, Atatürk Türkiyesi’nin sesidir. Sürgünlerle bu sesi kısamayacaksınız.

Oyuncu Emre Kınay: 703 No’lu KHK ile önce insanlar ikna edilerek emekliliğe ayrıldı. Şimdi de 169 TRT çalışanını zorla alakasız işlere ve yerlere tayin ediyorlar. Hepimize ait olan TRT’deki bu uygulamalara karşıyım. Lütfen sessiz kalmayın; TRT bir siyasi örgütün, partinin değil; sizin, bizim, hepimizin. Orada çalışanlar da hepimizin çalışanları. Çalışanlarımıza sahip çıkalım.

Müzisyen Efkan Şeşen: TRT yetkililerine sesleniyorum: Sanatçı, yönetmen, şef, teknisyen, kameraman gibi yıllarını mesleğe vermiş 169 TRT emekçisini ilgili olmadıkları yerlere istihdam fazlası personel adıyla sürgün ediyorsunuz. Bu tür bir tasfiyenin bu insanları çok mağdur edeceği ve TRT’nin yayın kalitesine darbe vuracağı çok açık. Yapıcı olmayan bu ağır uygulamayı bir an önce kaldırın ve bu sese kulak verin.

SÜRGÜNÜ DURDURUN

Oyuncu Bülent Emrah Parlak: TRT siyasi kadrolaşma için kullanılacak bir yer değildir. TRT senindir, benimdir, hepimizindir, bizim vergilerimizle yayın hayatına devam etmektedir. TRT’den ihraç edilen, sürgüne gönderilen tüm emekçiler görevlerine geri dönmelidir.

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Oyuncu-yönetmen Müfit Can Saçıntı: TRT adı üzerinde Türkiye’mizin kurumu. Bu yüzden Türkiye’deki herkese her kesime eşit mesafede durmak, adil durmak, buna uygun yayın yapmak zorundadır. Çalışanlarına karşı da öyle. Hangi görüşten olursa olsun, bütün çalışanlarına eşit ve adil davranmak zorundadır. TRT yöneticileri TRT’yi babalarının malıymış gibi kafalarına göre yönetemezler.

Şair-yazar Ataol Behramoğlu: 169 TRT çalışanının istihdam fazlası personel adı altında mesleklerinin, uzmanlık alanlarının dışına sürülmeleri kabul edilemez bir uygulamadır. Bunun yanı sıra TRT’nin uzun zamandır kamunun sesi değil, tek kişinin, bir zümrenin sesi ve çiftliği durumuna düşürüldüğünü görmekteyiz. Bütün bunlara son verilmelidir.

Oyuncu Altan Gördüm: TRT halkın malı ve halkın sesidir, hiçbir siyasal iktidarın sözcüsü ya da kadrolaşma alanı değildir. Siyasal iktidarın daha rahat kadrolaşabilmesi için TRT’de yetişmiş, kamu yayıncılığı ilkesine yürekten bağlı 169 personelin sözüm ona ihtiyaç fazlası personel listesiyle istemedikleri alanlara tayin edilmesi durdurulmalı, bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmelidir.

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