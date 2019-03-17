17.03.2019
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TRT, iktidarın borazanı gibi

TRT’deki çalışanları ve kanalın yayınlarını soran Gürer’e yeterli cevap verilmedi. Gürer “TRT iktidarın borazanı gibi yayın yapıyor” dedi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a TRT çalışanlarını ve satın alınıp yayımlanmayan kaç yayın olduğunu sordu.

Gürer önergesinde, “TRT Genel Müdürlüğünde müdür, memur, sözleşmeli, danışman, işçi ve taşeron olarak çalışanların dağılımı nedir? 2006- 2018 yılı arası kurumca bedeli ödenerek yaptırılıp satın alınan ancak gösterilmeyen kaç yayın vardır?” şeklinde sorular yöneltti.

Gürer ayrıca, “TRT kanallarında 2018 yılı kurum içi yapım ve kurum dışı yapım sayısı kaçtır? Kurum dışı yaptırılarak yayımlanmadan arşivde bekleyen yayın var mıdır? ‘Kuşlar Bizim Gibi’ dizisinin toplam maliyeti 4 milyon 450 bin Euro 31.07.2014 tarihinde TRT’ye teslim edilmiş ama yıllarca yayıma verilmemiştir. Benzer yapımlar var mıdır?” şeklindeki soruların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanmasını istedi.

5057 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda, kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak 5.057 personel, özel hukuk hükümlerine tabi olarak 246 personelin görev yaptığını bildirdi.

Oktay, “Bedeli ödenerek ya da satın alınarak yayma verilmemiş herhangi bir program bulunmamakta olup, ‘Kuşlar Bizim Gibi’ adlı yapım gecikmeli olarak yayımlanmıştır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle son dönemlerde tamamen ‘yandaş’ denilebilecek bir yayın anlayışıyla yayın yapan TRT’nin, özellikle dış yapımlara yüklü miktarlarda paralar ödediği yönündeki iddialara açıklık getirilmesi gerektiğini belirtti.

246 personelin özel hukuk hükümleri çerçevesinde görev yapmasına dikkat çeken Gürer, “TRT iktidarın borazanı gibi yayın yapıyor. Kurumun, kendi bünyesinde yapabileceği işleri dahi iktidara yakın yapımcılar, ya da iş yapanlar üzerinden yürüttüğü iddiaları var. İşin kılıfına uydurulması ülkemizde olağanlaştı. Yeterli kadro ve donanıma sahip TRT, neden kurum dışı program alımı yapar anlamak mümkün değil. Kurumda kim ne kadar maaş alır? Bu maaşlara karşı sağlanan verimlilik ve izlenebilirlik nedir? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Her yurttaş TRT’ye doğrudan elektrik faturası ile katkı payı ödüyor. Vatandaş izlemediği TRT için oluruna bakılmadan zorla ücret ödüyor ama kurum sadece iktidarın sesi olarak yayın yapıyor. Yetmiyor elde ettiği geliri kurum içi programlar yapabilme olanağı varken kurum dışı yapımlarla tüketiyor” diye konuştu.

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