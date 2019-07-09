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09.07.2019
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TRT İzmir’den sendikal faaliyete engel!

Haber Sen 6 Nolu Şube Yöneticisi Binali Erdoğan, bugün Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sandık kurmak üzere girdiği TRT İzmir Bölge Müdürlüğü binasında güvenlik ekibi tarafından talimat geldiği gerekçesiyle içeri alınmadı

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AYCAN KARADAĞ

Disiplin soruşturması ile TRT’deki işinden çıkartılan Haber Sen 6 Nolu Şube Yöneticisi Binali Erdoğan, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sandık kurmak üzere girdiği TRT İzmir Bölge Müdürlüğü binasında güvenlik ekibi tarafından talimat geldiği gerekçesiyle içeri alınmadı.

Haber Sen 6 Nolu Şube Yöneticisi Binali Erdoğan

Haber Sen 6 Nolu Şube yöneticileri, olay esnasında TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nün sendikal faaliyete engellediği gerekçesi ile tutanak tuttu.

Tutanakta, “Haber Sen 6 Nolu Şube Yöneticisi Binali Erdoğan, 9 Temmuz 2019 günü saat 10.00’da toplu iş sözleşmesi kapsamında sandık kurmak üzere girdiği TRT İzmir İl Müdürlüğü binasında güvenlik ekibi tarafından talimat geldiği gerekçesiyle içeri alınmamıştır. Kendisi daha öncesinde de defalarca kuruma giriş yaptığı halde böyle bir uygulama ile karşılaşmamıştır. Tamamen keyfi bir şekilde sendikal faaliyette bulunma hakkı ihlal edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

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