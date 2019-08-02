TRT’deki ‘kayıp silah’ skandalı ile ilgili yeni gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in kamuoyuna açıkladığı TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’ndeki kayıp silahlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in gündeme getirmesinin ardından kayıp silahlarla ilgili iki memur açığa alınmıştı. Sertel, kaybolan 10 silahla ilgili açığa alınan iki memurun görevine döndüğünü ancak silahların hala bulunamadığını söyledi.

Konuyu soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdığını ancak üzerinden iki ay geçmesine rağmen yanıt alamadığını vurgulayan Atila Sertel, “Üst düzey yetkililerle ilgili herhangi bir adım atılmazken veya yetkili isimlerden bir açıklama gelmezken kayıp 10 silahla ilgili iki memur açığa alınmış ve soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Edindiğim bilgiye göre, açığa alınan iki memur görevine iade edildi ancak ne soruşturmanın sonucu açıklandı ne de kayıp olan silahlar bulundu. Kuruma ait olan ve birkaç aydır bulunamayan, ruhsatlarıyla birlikte kaybolan 10 silahın akıbeti ne olacak” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel

İki memurun kamuoyu baskısını azaltmak için açığa alındığını vurgulayan Sertel, şunları söyledi:

“Konuyu Meclis gündemine taşımamın ardından TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde uzun yıllardır görev yapan iki arkadaşımız günah keçisi ilan edilerek görevlerinden uzaklaştırıldı ancak şimdi suçlu olmadıkları anlaşılmış olmalı ki yeniden görevlerine döndüler. Halkın gözünde ve kurum çalışanlarının önünde suçluymuş gibi gösterildiler. Bu iki arkadaşımızın olayda suçu yoksa suçlular kim ya da kimlerdir? Kaybolan silahlar nerededir? Kurumun kasasından ruhsatlarıyla birlikte kaybolan 10 silahtan bahsediyoruz ancak bugüne kadar ne silahlar bulunabildi ne de TRT Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi. Polisin ve müfettişlerin yürüttüğü soruşturma nasıl sonuçlandı? Silahların hala bulunamamasının nedeni nedir? Daha önceki açıklamalarımda konunun takipçisi olacağımı söylemiştim. Göreve iadelerle ilgili yeni gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sunarken, silahlar bulununcaya, sorularıma cevap alıncaya ve gerçekler gün yüzüne çıkıncaya kadar konuyu gündemde tutacağım.”