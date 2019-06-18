TRT’de silah skandalı büyüyor

Silahların yaklaşık iki aydır kayıp olmasına rağmen olayın kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını dile getiren Atila Sertel, konuyla ilgili olarak şimdiye kadar hiçbir görevli veya yönetici hakkında soruşturma açılmadığını vurguladı. Silah skandalıyla ilgili yeni bilgilere ulaştığını belirten Sertel, şunları söyledi:

“Yaklaşık iki ay önce TRT İzmir Bölge Müdürlüğüne güvenlik görevlilerinin kullanımı için yeni silahlar alınıyor. Yeni silahlar gelince eski silahlar prosedürleri tamamlanarak iade edilmek üzere kasaya kaldırılıyor. Yeni silahlar geldikten kısa bir süre sonra eski silahlar kilitli olan kasadan ruhsatlarıyla birlikte alınıyor. Silahların ortadan kaybolduğu müfettiş denetiminde açığa çıkıyor. Müfettiş silah olayını Ankara’ya bildirince başka bir müfettiş daha geliyor. Emniyete de çok sonra bildiriliyor. Müfettiş gelip incelemesine ve üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen kaybolan silahlarla ilgili henüz bir rapor yazılmış değil. Kuruma ait çok önemli on demirbaş ortadan kaybolmasına rağmen sorumlular bulunmuş değil.

Açığa alınan, soruşturma açılan kimse yok. 10 adet silah ruhsatı ile birlikte kayboluyor ancak TRT yönetiminden ses yok. Bu silahlar nasıl kaybolmuştur, şu an kimlerin elindedir? TRT yönetimi hangi kriterlere göre yaptığını açıklamadan kimlerin istihdam fazlası personel olduğunu anında tespit ediyor ancak silah hırsızlığının faillerini iki aydır tespit edemiyor. Her tarafın kameralarla dolu olduğu kurumda kasadan silahlar çalınıyor ancak kimin yaptığı bilinmiyor ve gizleniyor. Açıklama bekliyoruz.”

ARACIN CAMI KIRILDI, GPS SÖKÜLDÜ

Silahların kaybolduğu günlerde TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde başka ilginç olaylar yaşandığına yönelik iddiaların olduğunu açıklayan Sertel, “İzmir Bölge Müdürü Mevlüt Şahbaz’a tahsis edilen makam aracının kurumun bahçesinde kameraların görmediği bir noktada park halinde iken camının kırıldığı ve araçta takılı olan GPS kartının söküldüğü iddia ediliyor. Böylesine büyük bir kurumda silahlar kilitli kasadan alınıyor, kurumun bahçesinde makam aracının camı kırılıyor, GPS cihazı sökülüyor ve hiç kimseden ses çıkmıyor. TRT yönetiminden açıklama, adli makamlardan da olayla ilgili soruşturma açılmasını bekliyoruz. TRT’de neler oluyor açıklasınlar” diye konuştu.