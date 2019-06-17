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17.06.2019
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TRT’de skandal: Kuruma ait silahlar kayboldu

TRT Bölge Müdürlüğü'nde kuruma ait 10 adet silahın ortadan kaybolduğu ifade edildi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde yaşanan silah skandalını Meclis gündemine taşıdı.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde kısa bir süre önce büyük bir skandal yaşandı. TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde kuruma ait olan ve güvenlik görevlileri tarafından kullanılan 10 adet silah kayboldu.

Kasada kilit altında tutulan silahların birdenbire ortadan kaybolması kafalarda soru işaretleri yaratırken, Emniyet’e olaydan 5 gün sonra haber verilmesi de bu soru işaretlerini arttırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde yaşanan silah skandalını Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sertel, “TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde yaklaşık bir ay önce kilitli olan kasada bulunan 10 adet silahın kaybolduğu bilgisine ulaştım. Silahlar kayboluyor ancak Emniyete 5 gün sonra bildiriliyor. Kuruma ait 10 tane silah kaybolmasına rağmen soruşturma açılan, açığa alınan veya tutuklanan kimsenin olmaması son derece ilginç. Bu silahlar nereye kaybolmuştur? Dışarıdan birinin yapması mümkün değilken kurum içinden kim veya kimler bu işi yapmıştır? Ne için çalınmıştır? Yaşanan bu olayla ilgili üst düzey yöneticiler kayrılmakta mıdır? Birileri korunmakta mıdır? Bu olayın üzeri örtülmeye ve kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır. TRT yönetiminden bu skandalla ilgili açıklama ve sorumlularla ilgili derhal gereğinin yapılmasını bekliyoruz” diye sordu.

“İktidarın çiftliği haline gelen TRT’de insani, ahlaki, liyakat ve yapılan işler anlamında büyük bir erozyon yaşandığını” vurgulayan Atila Sertel, halkın verdiği vergilerle ayakta duran TRT’de yandaşların istedikleri gibi at koşturduğunu söyledi.

Liyakatin bitirildiği kurumda yaşanan olumsuz olayların üzerinin kapatıldığını, yandaş ve yalaka yöneticilerin korunduğunu dile getiren CHP Milletvekili Sertel, silah skandalının kapatılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Sertel, silah skandalına karışan, dolaylı veya direkt olarak ihmali veya suçu bulunan kim olursa olsun yargı önünde hesap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

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