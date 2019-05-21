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22.05.2019
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TRT’den Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yalanlama

birgun.net birgun.net

TRT Genel Müdürlüğü, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında değindiği tasfiye sürecinde yaşanan hak kayıplarını yalanladı.

TRT Genel Müdürlüğünden, konuya ilişkin, TRT Haber internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada “Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda İFP olarak belirlenen 169 kişi (26’sı kendi isteğiyle), atanacakları kurumlarda TRT’de iken almış oldukları maaş, ek gösterge, varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını aynı şekilde almaya devam edeceklerdir” ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında TRT’de yaşanan tasfiye sürecine değinerek “TRT’de istihdam fazlası personel var deniliyor. 169 kişinin bu şekilde uzaklaştırılması planlanıyor. Ama diğer taraftan 280 personel alınıyor. Kimleri gönderiyorlar? Ödüllü saz ve ses sanatçıları, muhabirler, kameramanlar, spikerler var” dedi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çıkış noktası kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı olan bu uygulamada, çalışanlar hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı, İFP uygulamasına alınan kişileri, iddiaların aksine kişisel yetenekleri ve diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını gözeterek görevlendirmektedir. Engelli, gazi, şehit-gazi yakını ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği TRT’de çalışan kişiler (kendi isteği ile olanlar hariç) İFP olarak değerlendirilmedi. 1 Mayıs 1964’te kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 55 yıldır ülkemize hizmet etmektedir. Bugün TRT, dünyanın en büyük medya kuruluşları arasında yerini almıştır. Kamu yayıncılığı sorumluluğu ile hareket eden TRT, ülkemizin kültür, sanat ve eğitimine önemli destekler sağlarken, izlenme raporlarına göre Türkiye’de en çok izlenen kanalları bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla Türkiye’nin gücünü, sesini ve değerlerini tüm dünyaya yansıtmaktadır.”

Kılıçdaroğlu: Siyasal iktidarın kendi militanı haline gelen bir TRT’yle karşı karşıyayız
  • Konu başlıkları:
  • TRT
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