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27.05.2019
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TRT’ye yandaş medya tepkisi

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TRT’nin iktidara yakın yandaş medya gruplarına çektiği peşkeşi Meclis gündemine taşıdı.

Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Halkın vergileriyle yayın yapan, tarafsız yayıncılık anlayışından uzaklaşan TRT ile ilgili usulsüzlük iddialarına yenisinin eklendiğini açıkladı.

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Milletvekili Bulut, “TRT’nin, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın da yönetimin de olduğu iktidarınıza yakın yayın organı Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş.’ye protokol imzalamadan ‘şifahi talimat’ ile ücretsiz olarak televizyon ve radyo vericilerini peşkeş çektiği ortaya çıkmıştır” dedi. Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Turkuvaz Medya Grubu’na yapılan ayrıcalıkla istasyon alt yapısından yararlanma bedeli ve faiziyle birlikte verilmesi gereken yüz binlerce liralık gelir kaybı oluşmuştur.”

ÜCRETSİZ KULLANILMIŞ

Söz konusu kamu kaynakları hukuka ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde Turkuvaz Medya Grubu’nun RTÜK’ten gerekli izinleri almadığını vurgulayan Bulut’un verdiği soru önergesindeki soruların bazıları şöyle:

• Söz konusu şirkete televizyon ve radyo vericilerinin ücretsiz olarak kullandırma talimatı kim ya da kimler tarafından verilmiştir?

• Bu kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?

• TRT son 5 yıl içerisinde televizyon ve radyo vericilerini ayrı ayrı belirtilmek üzere hangi medya gruplarına kiralamıştır? Ne kadar gelir elde edilmiştir?

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