Trump: 2020 başkanlık seçimlerini kazanamazsam piyasa çöker

Sosyal medyadan yaptığı sansasyonel açıklamalarla sürekli gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanamaması durumunda ülke ekonomisinin “daha önce görülmemiş çöküş” yaşayacağını iddia etti.

ABD lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trump ekonomisi rekorlar kırıyor ve gidecek daha çok yol var… Ancak eğer 2020’de benden başka birisi kazanırsa (rekabeti çok iyi biliyorum) daha önce görülmemiş bir piyasa çöküşü yaşanır” dedi.

Trump açıklamasında, “Amerika’yı büyük tutalım” ifadesini kullandı.